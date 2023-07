Funcionário fica com a cabeça presa ao fazer instalação em casa e web pergunta: “Como ele conseguiu entrar ali?”

Um vídeo se tornou viral nas redes sociais ao mostrar o imprevisto sofrido por um trabalhador da empresa Claro, durante uma instalação de serviços em uma residência.

O portal de notícias colombiano Alerta Bogotá, usou sua conta de Instagram, divulgou as imagens que mostram o trabalhador que acabou com o braço e a cabeça presos num buraco no telhado da casa.

Embora muitos internautas tenham se solidarizado com o trabalhador, outros se questionam como ele conseguiu ficar preso ali.

O trabalhador estava na casa junto com outro colega, instalando os serviços de televisão, internet e telefone, quando o momento angustiante aconteceu e foi gravado pelos moradores.

O companheiro de trabalho não conseguiu conter o riso e segurava seus pés para que não perdesse o equilíbrio na escada para tentar sair do apuro que se meteu.

Confira as imagens:

Entrando no clima de fazer um bom trabalho quando o assunto é conexão de Internet, confira a seguir os cinco piores locais para colocar o seu modem ou roteador em sua casa e como isso pode afetar a sua conexão à rede Wi-Fi.

1. Perto de outros dispositivos eletrônicos

Diversos dispositivos podem contar conexão bluetooth ou incorporam um receptor infravermelho para controle remoto. Isso significa que não é uma boa ideia colocar o roteador ao lado da Alexa ou da Smart TV, pois eles podem gerar interferências eletromagnéticas que afetem a estabilidade e o desempenho da conexão.

2. No armário

Um armário fechado, de madeira ou de metal, pode enfraquecer o sinal e reduz a potência de conexão do Wi-Fi.

3. Perto de objetos 100% metálicos

O metal dificulta que as ondas de rádio da conexão Wi-Fi passem e ter um modem perto deste tipo de material pode atrapalhar a cobertura do sinal e a conexão será bastante instável.

4. Perto da janela ou lugares muito abertos

As condições climáticas e outras conexões Wi-Fi podem interferir com a do modem da casa quando ele está nesses lugares.

5. Na cozinha

Os eletrodomésticos, que tendem a ser de metal, podem diminuir ou bloquear o sinal wi-fi. Outros lugares podem expor o modem ao calor ou humidade, o que tende a danificar o aparelho.

