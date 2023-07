“Cuidado, tubarão!”: Vídeo mostra banhistas apavorados em praia

Um vídeo gravado por banhistas no último domingo mostrou o pânico dos turistas ao avistarem um tubarão nadando na direção da praia de ‘Perdido Key’, na Flórida.

As imagens mostram o tubarão martelo invadindo as águas rasas, a cerca de apenas 5 metros da areia, onde dezenas de jovens e crianças aproveitavam o sol do final de semana para se refrescar no mar. Nas imagens, é possível ver as pessoas gritando e saindo correndo da água.

LEIA TAMBÉM: Superlua dos Cervos: saiba o que é o fenômeno que iluminou os céus

O animal fez mais de uma incursão na parte mais rasa, enquanto os turistas presentes gritavam “tubarão!” para alertar a todos. Não há notícias de que alguém tenha sido atacado pelo animal nesta praia.

De acordo com o biólogo marinho do Emerald Coast Wildlife Refuge, Kennady Brinley, o comportamento do tubarão nadando para as águas mais rasas chama-se ‘forrageamento’, que consiste em buscar novos pontos com recursos para alimentação.

O avistamento de tubarões não é incomum nesta época do ano naquela região durante os meses de junho e julho, com a chegada do verão.

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra mãe dançando e descendo até o chão em apresentação na escola do filho volta a viralizar

Outro avistamento foi feito na praia de Navarre, na tarde desta segunda-feira. Embora tenha assustado os banhistas, que deixaram o mar aos berros, o animal passou entre os nadadores sem atacá-los, enquanto perseguia um cardume de peixes.

Os responsáveis pela segurança dos banhistas no local confirmaram o avistamento do tubarão, mas disseram que não há motivos para as pessoas se preocuparem.