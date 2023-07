Quebrando regras, jovem deixa a irmã comer o que quiser quando está em sua casa

Questões relacionadas com a alimentação sempre são delicadas e envolvem questões que vão além da comida. No caso de uma jovem, as preocupações em relação a alimentação dela e da irmã vieram por conta da postura da mãe, que desde muito novas submeteu as filhas a uma rígida dieta.

Desabafando no Reddit, ela confessou que é contra a postura da mãe e que faz o possível para diminuir a pressão estética e alimentar sofrida pela irmã, que ainda mora com os pais.

“Minha mãe sempre foi obcecada em ficar magra e comer saudável. Enquanto morava com ela nunca tive acesso a refeições com mais de 300 calorias e minha irmã mais nova, de 15 anos, também vive sobre as mesmas restrições”.

“Eu, aos 22, já tenho minha própria casa e sigo muito próxima a minha irmã, então sempre que ela vem aqui em casa eu garanto que ela tenha um pouco mais de liberdade alimentar. Eu não sigo mais as mesmas regras que seguia quando morava com minha mãe”.

A mãe descobriu tudo!

Seguindo seu relato, a jovem, conta que sempre que a irmã vai visitá-la ela permite que a jovem coma algo fora de sua dieta restrita.

“Minha mãe a deixa vir sozinha aqui em casa, mas só se for comer as coisas permitidas por ela, o que eu concordei a princípio, mas não acho certo privar minha irmã de coisas que ela tem vontade de comer e não pode só porque minha mãe não quer”.

“Não sei como, mas minha mãe descobriu sobre isso e me proibiu de ter qualquer contato com minha irmã, incluindo me proibir de vê-la na escola. Não sei o que fazer, não acho que fiz algo errado já que ela não come exclusivamente refeições ‘não saudáveis’”.

“Geralmente pedimos McDonalds ou algo assim e comemos junto com alguma fruta. Além disso, ela também faz exercícios físicos constantemente”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela age corretamente com a irmã, ao contrário da mãe que pode estar projetando nas filhas algum transtorno alimentar.

“Você não está errada, sua mãe tem algum tipo de transtorno alimentar e está colocando isso em vocês. Vocês podem desenvolver o mesmo problema”, comentou uma pessoa.

“A quantidade de calorias imposta por ela não é o saudável para um ser humano em fase de crescimento ou adulto! A moderação e o equilíbrio são importantes, comer fast food não é o fim do mundo”, comentou outra pessoa.