Professora tem comportamento inadequado com aluna e pais da menina não perdoam

Uma mãe ficou completamente chocada ao conversar com sua filha sobre a atitude de sua professora. Segundo ela, não foi a primeira vez que a professora demonstrou um comportamento abusivo com a menina, que tem apenas 9 anos de idade.

No Reddit, ela contou o ocorrido em detalhes e pediu apoio de outras pessoas para conseguir contornar a situação.

“Minha filha, ‘B’, de 9 anos, vai viajar para um parque aquático com a escola. O passeio vai acontecer na próxima semana e ela está animada com isso há meses. Eu estranhei quando ela chegou em casa chorando e dizendo que não quer mais ir. Quando a questionei ela disse que não queria dizer o motivo para ‘não ser uma pessoa ruim’”.

“Depois de muito conversar eu consegui fazer minha filha falar e ela disse que sua professora, ‘N’, a forçou a ser amiga de um colega de classe durante toda a viagem. Ela deveria sentar ao lado dele no ônibus, almoçar com ele e fazer todas as atividades com ele ao invés de seus amigos. Acontece que ela e esse menino não se dão bem, ela diz que ele sempre reclama dela e que fica fazendo coisas nojentas como limpar meleca do nariz nos outros”.

“Fiquei horrorizada pela atitude da professora e ainda mais por dizer a ela que ela é uma pessoa ruim por não querer fazer isso”.

Não foi a primeira vez

Segundo a mãe, esta não foi a primeira vez que a professora agiu de formas abusivas com a filha, chegando a utilizar a menina como um “ponto de apoio e referência” para alunos problemáticos.

“Está claro que ela ainda acha que as meninas têm que ser responsáveis por ‘endireitar’ os meninos. Então eu enviei um e-mail para ela e a resposta foi ainda pior”.

A mãe então revela que a professora respondeu seu e-mail informando que se a menina for ao passeio, será obrigada a acompanhar o outro aluno quer ela queria, ou não. Com isso, a mãe decidiu garantir que a filha se divirta no passeio, deixando a professora, e o outro aluno, bem longe dela.

“Eu comprei ingressos VIP para o mesmo dia que a turma dela vai ao parque, assim ela ainda vai poder curtir o passeio com os amigos. Eu só não esperava que as mães de outros alunos ficassem horrorizados com a situação e tirassem os filhos do passeio. Oito crianças da turma deixaram de ir com a escola para ir conosco”.

“A professora me mandou um e-mail implorando para eu deixar minha filha ir com a escola e eu disse que ela deveria ter pensado nisso antes. Meu marido discordou e disse que eu deveria voltar atrás, mas não foi a primeira atitude abusiva da professora, isso é um padrão e espero que ele chegue ao fim”.

Finalizando sua história, a mãe revela que outros pais se inspiraram em sua atitude e levaram os comportamentos da professora para os superiores, que prontamente a afastaram da turma enquanto analisam as denúncias. Ela agora espera uma atitude definitiva dos diretores.

Para os comentaristas do Reddit, ela agiu corretamente em tomar uma decisão a favor da filha e se recusar a aceitar a atitude da professora.

“Eu já estive no lugar da sua filha e sei que nada de bom sai disso. Parabéns pela atitude”, comentou uma pessoa.

“Ela está fazendo as outras alunas fazerem o trabalho dela. Você está correta ao reportar as ações dela”, finalizou outra.