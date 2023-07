Mãe chora desesperada e diz que ter os filhos em casa “é uma ‘tortura”

uma mãe está causando polêmica no TikTok ao compartilhar uma opinião polêmica sobre filhos.

Conhecida apenas como Helena, a tiktoker produz vídeos relacionados a maternidade real, sempre com bom humor, mas parece que desta vez o público não gostou muito do conteúdo.

Na publicação, a mãe, que mora na Espanha, começa a chorar devido a dificuldade de ter que lidar com os filhos durante as férias do meio do ano.

Mesmo após ter colocado as crianças para dormir tarde da noite para que elas não acordassem tão cedo, a mulher explicou que a filha acordou às 7h30.

“Vou dizer: ter os filhos em casa é uma tortura. É o primeiro dia sem aula, são nove da manhã e já estou desesperada. Digo em letras maiúsculas, em negrito e floreios, sublinhado: desesperado“, iniciou o desabafo.

Helena explica que os filhos brigam o tempo inteiro e que a única coisa que os divertem é o videogame.

“Meu marido acabou de sair para trabalhar e eu não aguento mais. Comecei a chorar na cama, é que não aguento mais“, disse.

Mãe teve que se explicar

Após o ocorrido, a mulher teve que se explicar, pois muitos usuários criticaram sua postura.

No vídeo seguinte, ela disse: “Eu amo muito meus filhos, mais do que tudo. Por meus filhos eu mato e dou minha vida. Não me arrependi um dia de tê-lo, eles são minha preocupação e muito desejados.”

Assista aos conteúdos em, espanhol, da mulher:

