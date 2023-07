Homem é criticado por ir ao casamento do melhor amigo 2 semanas após se tornar pai

Um homem está sendo alvo de críticas depois de manifestar seu interesse em viajar para o casamento de seu melhor amigo apenas duas semanas após se tornar pai. Segundo ele, que desabafou no Reddit, além de ser o melhor amigo do noivo ele também foi escolhido para ser o padrinho da celebração.

Sem se identificar, o homem conta que o amigo vem planejando o casamento há mais de 1 ano, e que, até então, ele não tinha nenhum impedimento em relação a isso.

Acontece que recentemente ele e a namorada descobriram que estão esperando um filho, cuja data prevista para o parto é apenas algumas semanas antes do casamento em questão.

“Eu atualmente moro na Austrália e o casamento do meu amigo vai acontecer na Nova Zelândia, nosso país de origem”.

“Minha namorada está com a data de parto prevista para o final de janeiro, sendo que o casamento do meu amigo é no dia 14 de fevereiro”, revela o homem.

Ele não sabe o que fazer

Seguindo com seu relato, o homem revela que inicialmente estava planejando viajar por 3 dias para o casamento, cumprindo assim suas obrigações de padrinho e retornando para casa o quanto antes, mas a namorada dele não pensa da mesma forma.

“Ela não quer que eu vá por ser muito perto do nascimento do nosso bebê”, conta.

“Eu estou errado em passar estes três dias fora de casa, mesmo sabendo que a mãe da minha namorada mora com a gente e vai estar aqui para dar todo o apoio necessário a ela neste período?”, questiona o homem.

Entre os usuários do Reddit as reações ficaram divididas, com alguns criticando duramente o homem enquanto outros apoiaram sua decisão.

“Você está magoando sua companheira em um momento sensível e ela estará exausta a essa altura do pós-parto. Ela é mais importante do que seu amigo, e ainda está te pedindo para ficar”, comentou uma pessoa.

“Se você realmente quer ir isso deve ser conversado com calma com sua companheira e a mãe dela. Entenda que você pode ter que cancelar a viagem de última hora”, finalizou outra.