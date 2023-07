Aneurisma causa morte precoce de fisiculturista; entenda o que aconteceu com Joesthetics

Jo Lindner faleceu no último final de semana, aos 30 anos. (Reprodução / Instagram)

A morte do fisiculturista alemão Jo Lindner, também conhecido como Joesthetics, chocou as redes sociais. A confirmação da causa da morte de Jo foi feita por sua namorada, Nicha, no último sábado, 1 de julho.

Conforme publicado pelo G1 Mundo, Jo faleceu na Tailândia, país em que residia, em decorrência de um aneurisma aos 30 anos.

O aneurisma é uma doença silenciosa e se trata da dilatação dos vasos sanguíneos, que pode ser identificada por meio de uma ressonância magnética ou de uma tomografia, caso não ocorra o rompimento do aneurisma.

Nos casos em que o aneurisma se rompe, é comum identificar sintomas como dores de cabeça súbitas e extremamente fortes, problemas de visão, desmaios, náuseas, vômitos, dor no pescoço e rigidez bucal.

Rotina saudável e vida regrada

Em suas redes sociais Jo, que nasceu na Alemanha, deu início a sua trajetória no esporte após mudar para a Tailândia, onde começou a participar de competições de fisiculturismo.

Focado em compartilhar seus treinos e rotina regrada, Jo tinha a intenção de dividir detalhes da vida de um atleta fisiculturista, que busca pelos melhores resultados nas competições.

Apesar de competir intensamente e disputar diversos campeonatos, Jo não conseguiu alcançar a meta de competir no Mr. Olimpia, a principal competição de fisiculturismo do mundo.

Além da rotina e da competição, o atleta também precisava lidar com o diagnóstico de uma doença muscular ondulante, uma rara condição genética que deixar os músculos extremamente sensíveis ao movimento e à pressão.

