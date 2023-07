Um registro chocante capturou o momento em que três turistas foram vistos andando nus por uma cidade depois de tomar uma bebida alucinógena.

Imagens do incidente mostram duas mulheres e um homem andando por Caldas, em Medellín, na Colômbia, completamente austeros depois de supostamente terem ingerido uma bebida da ‘nova era’ conhecida como yagé - que é conhecida por ter efeitos psicoativos, como detalhado pelo site Daily Star.

Os turistas estrangeiros ficaram tremendo descontroladamente enquanto eram atendidos na rua pelos serviços de emergência .

Relatórios dizem que eles foram levados para um centro médico próximo e estavam estáveis o suficiente para serem submetidos ao tratamento para a suposta ingestão de yagé.

Segundo o site, a bebida do tipo chá é semelhante à ayahuasca, uma bebida alucinógena usada como remédio xamânico pelos povos indígenas da Amazônia.

Ambas as substâncias supostamente se originam da videira Banisteriopsis caapi, mas são preparadas de maneira ligeiramente diferente.

Turistas alucinados andam por cidade nus depois de beberem ‘bebida mistério’ e provoca alerta do governo

As autoridades colombianas já alertaram os visitantes sobre o consumo de medicamentos psicoativos.

As substâncias são consideradas seguras quando praticadas com especialistas que as preparam corretamente e estimulam o preparo físico e mental prévio.

Com informações do site Daily Star

LEIA TAMBÉM:

Mulher que entrou em pânico após sofrer amputação dos dedos das mãos e pés durante consulta por diarreia espera respostas

Trabalhador de supermercado revela atitude nojenta de ‘clientes sem noção’ que deixou ‘equipe revoltada’

Mulher entra em pânico após amputação dos dedos das mãos e pés durante visita ao hospital por diarreia

Vídeo incrível flagra momento em que onça habilidosa captura presa de ‘difícil acesso’ no Pantanal