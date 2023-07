Pai é acusado de ‘roubar’ um momento único da vida da filha

Um pai está sendo duramente criticado por sua esposa depois que a mulher acabou perdendo um dos primeiros marcos da vida de sua filha. Segundo ele, a menina deu seus primeiros passos enquanto a mãe cochilava em um momento de descanso.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem recorreu ao Reddit para “ser julgado” e saber se agiu errado ao encorajar a filha a dar seus primeiros passos.

“Eu e minha esposa tivemos nossa filha há 11 meses, então nos dividimos no cuidado e, enquanto minha esposa dorme para descansar, eu cuido da nossa pequena”.

“Em um destes momentos, minha filha estava comigo no chão e estávamos brincando quando ela tentou se levantar. Eu a encorajei e ela conseguiu levantar e dar os primeiros passos sozinha. Eu comecei a bater palmas e a parabenizá-la, a peguei nos braços e comemorei. Foi aí que minha esposa acordou”.

Ela ficou enfurecida

Segundo o homem, a mãe acordou com o barulho da comemoração e, assim que soube do motivo, ficou completamente enfurecida com o homem.

“Ela me chamou de idiota por não encorajar nossa filha a andar quando ela está acordada! Eu estou errado nessa situação”?

Para os usuários do Reddit, a mãe pode estar frustrada em ter perdido os primeiros passos da filha, mas não vale a pena brigar por isso.

“Como pai de cinco filhos, posso dizer que vocês passarão por muitas ‘primeiras vezes’. Alguns momentos farão falta, outros não. Tenho a impressão de que é o primeiro filho, então espere até ela falar sua primeira palavra”, comentou uma pessoa.

“Você não está errado e não agiu errado, mas também não deve desconsiderar os sentimentos da sua esposa porque foram os primeiros passos da sua filha. Saber que perdeu o primeiro passo, a primeira palavra, é difícil”, comentou outra pessoa.

“Ninguém tem controle sobre quando esses momentos vão acontecer”, finalizou uma terceira.