Noiva é considerada ‘impura’ para usar branco em seu casamento

Uma mulher decidiu desabafar na internet depois que seu noivo a aconselhou a se casar com um vestido vermelho para “não enganar os convidados sobre sua vida sexual”.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem noiva conta que conheceu seu companheiro tempos depois de terminar seu relacionamento com um namorado da época da escola. Segundo ela, desde o princípio algumas inseguranças do noivo ficaram claras, mas a principal delas foi o fato de ela não ser mais virgem quando o conheceu.

“Estamos juntos há seis anos e estou noiva há oito meses. Um mês atrás meu companheiro disse que eu não deveria me casar com um vestido branco, o que foi completamente estranho para mim”.

“Como ele tem uma expressão artística bem forte, eu achei que era algo relacionado com a estética da celebração e como as fotos ficariam, mas eu estou decidida a usar um vestido branco”.

Ela descobriu o verdadeiro motivo

Diante do pedido do noivo, a noiva se manteve firme em sua decisão e seguiu com a escolha de um vestido branco, mesmo desagradando ao noivo.

“Eu vi que ele ficou irritado quando eu disse que queria um vestido branco, mas ele deixou passar”, revela.

“Depois de duas semanas, quando meu vestido chegou ele me pediu para ver, mas eu disse que não porque quero que seja surpresa. Ele então perguntou a cor e quando eu disse que era branco, ele teve um ataque de raiva”.

“Eu não entendi o motivo daquilo até que ele me disse que eu deveria me casar de vermelho e não de branco, foi então que perguntei a ele o motivo de me pedir isso e ele afirmou que ‘somente as noivas puras’ usam vestidos brancos em seus casamentos”.

Em uma tentativa desesperada de convencer a noiva, ele tentou pedir o apoio de sua mãe, o que levou o casal a ter uma grande discussão sobre sua vida sexual.

“A mãe dele sugeriu que ele deveria se casar de vermelho já que não é mais virgem, e ele começou a chorar! Ele disse que o vestido branco vai enganar os convidados e que isso é diferente para os homens. Eu passei a me questionar se realmente quero me casar com ele. Ele não tem motivação religiosa, então é tudo sobre o fato de eu ter tido outro parceiro antes dele”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a pessoa sensata da história é a mãe do noivo.

“Vestidos brancos não tem relação com a pureza, mas sim uma tendência de moda adotada pela Rainha Vitória”, comentou uma pessoa.

“A mãe dele é a pessoa mais sensata nessa história”, comentou uma segunda ao que outra completou: “Ele certamente não será puro para a próxima noiva”.