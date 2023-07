A decisão de um pai pode destruir o casamento do filho

Um pai está passando por momentos complicados depois que seu filho, de 23 anos, revelou detalhes de como sonha entrar em seu casamento.

Segundo o relato, compartilhado pelo The Mirror e feito pelo pai do noivo no Reddit, o jovem corre o risco de ficar sem casamento caso insista em ter a presença do padrasto no altar.

Explicando sua história, o pai conta: “Eu servia no exército até meu filho completar 10 anos. Me separei da mãe dele na época, mas sempre fiz todo o possível para estar ao lado dele quando não estava em serviço”.

“Quando saí do exército, estive ao lado dele em todos os momentos possíveis e isso garantiu um bom relacionamento entre nós. Por outro lado, minha ex se casou rapidamente com um cara legal. Embora nosso relacionamento não seja bom, ele foi bom para o meu filho”.

“No final do mês, meu filho vai se casar com seu noivo e como minha ex e seu marido estão sem dinheiro, e a família do noivo também não tem como arcar com uma festa, eu concordei em pagar o casamento dos dois”.

Ele mudou de ideia

Seguindo seu relato, o homem conta que recentemente fez uma descoberta sobre a cerimônia que o deixou completamente devastado. O filho quer que ele e o padrasto o levem ao altar.

“Isso me irritou. Eu sou o pai verdadeiro dele, além de estar pagando por tudo e sempre ter sido presente apesar do serviço militar! Doeu muito saber que ele quer que o padrasto o leve ao altar”.

“Acabamos tendo uma grande briga e eu disse a ele que se o padrasto for levá-lo ao altar, eu não vou mais pagar pelo casamento. Minha ex acha que eu estou sendo egoísta, mas meu pai concorda comigo. Não sei como agir”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele deve considerar os sentimentos e os desejos do filho.

“Se seu filho quisesse que somente o padrasto o levasse ao altar, eu pensaria de outra forma. Mas ele quer que vocês dois o levem ao altar, as duas figuras paternas que ele teve em sua vida”, comentou uma pessoa.

“É o dia do seu filho e ele quer que os dois pais estejam presentes para ele”. Finalizou outra.