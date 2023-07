Noiva foge do próprio casamento após ser pega de surpresa pelo noivo

Uma jovem noiva revelou ter fugido do próprio casamento depois que o companheiro a surpreendeu com um “Casamento surpresa”. Segundo ela, o homem deixou de considerar seus sentimentos em relação a celebração e fez tudo da forma errada.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva relatou sua história por meio de uma publicação no Reddit, onde contou com o apoio e opinião de outros usuários da plataforma.

Em seu relato, ela explica que a situação ficou estranha quando seu namorado a convidou para uma “festa chique”, e pediu a ela para usar sua melhor roupa.

No entanto, assim que chegou ao local ela foi surpreendida pela família, amigos e conhecidos esperando ansiosamente por sua chegada.

Ao perceber o que estava acontecendo, ela conta ter vivenciado todos os sentimentos que não imaginava ter no dia de seu casamento: “Eles começaram a aplaudir enquanto eu estava lá, chocada e oprimida”.

“Senti uma mistura de emoções e embora ame meu companheiro e tenha a ideia de me casar com ele, o fato de tudo estar acontecendo sem discussão ou consentimento prévio me pareceu uma quebra de confiança”.

Ela decidiu fugir

Em choque, a jovem conta que tentou conversar com o companheiro e explicar suas preocupações em relação ao casamento.

“Queria ter voz no processo de planejamento, fazer parte das tomadas de decisões e ter a chance de me preparar mental e emocionalmente para um marco tão importante em nossas vidas”.

No entanto, o namorado disse acreditar que ela ficaria emocionada com o “gesto romântico” e a deixou sem saber como reagir.

Ela acabou optando por não seguir com o casamento e causou um grande desconforto com as famílias e amigos presentes no local que a culpam por ter “arruinado um dia especial”.

Leia também: Noivo perde a linha no casamento e sua melhor amiga leva a culpa

Porém, para os usuários do Reddit, ela fez o certo e merece apoio.

“Um casamento é uma parceria, não uma emboscada. Além disso, como ele conseguiu uma certidão sem a sua presença?”, questionou uma pessoa.

“Se ele quer se casar com você sem te pedir, o que mais ele pode fazer usando essa mesma desculpa”, questionou outra.

“Você não exagerou e muito menos fez algo de errado”, finalizou uma terceira.