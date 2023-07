Mulher se recusa a ajudar financeiramente o irmão e a reação dele foi surpreendente

Uma mulher está preocupada com uma situação em que seu irmão mais velho se encontra. Em um desabafo no Reddit, ela afirma temer o que pode acontecer com o irmão caso ele deixe de receber a ajuda financeira dela.

Sem se identificar, a mulher conta que sempre precisou lidar com diversas situações delicadas envolvendo seu irmão, que desde criança apresentou comportamentos inadequados, chegando até mesmo a ser internado em uma instituição de recuperação de menores.

“Eu senti falta dele e sempre tentei me fazer presente, mas ele sempre se manteve distante. Até hoje, quando ele me procura, nós conseguimos conversar tranquilamente, mas todas as conversas terminam com ele me pedindo dinheiro”.

“Isso acontece desde que eu consegui meu primeiro emprego, aos 14 anos. Recentemente, depois de não aparecer no meu casamento, no qual ele era padrinho, ele veio atrás de mim 2 dias depois e novamente me pediu dinheiro emprestado”.

Ela decidiu recusar ajuda

Incerta sobre o destino do dinheiro emprestado ao irmão, a mulher diz saber que nas redes sociais ele sempre se mostra como um “aventureiro”.

“Ele também tende a se gabar de seu trabalho, mas já me pediu valores que vão de 100 a 1200 emprestado. Ele já teve diversos problemas com a lei e é uma pessoa bem irresponsável, chegando até mesmo a usar meu fundo estudantil com a promessa de devolver o dinheiro aos nossos avós”.

“Na semana passada ele me disse que ia recomeçar sua vida em outro país e me pediu dinheiro para comer, eu recusei e ele cortou contato comigo. Agora estou me sentindo culpada porque eu estou em uma situação melhor do que a dele, e era um valor pequeno”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela não deve se preocupar uma vez que a situação é um reflexo das escolhas do irmão.

“Eu acredito que você esteja dando um belo exemplo de como ser usada por outra pessoa”, escreveu um comentarista.

“Pare de mandar dinheiro para ele, isso só reforça os hábitos ruins do seu irmão”, finalizou outra.