Homem desaponta esposa ao beber a caminho de um funeral e web faz piadas: ‘Você é uma lenda ou um alcoólatra’

Um homem contou ter bebido álcool a caminho do funeral de um colega de trabalho de sua esposa e a deixou com raiva. No entanto, diversos usuários do Reddit, plataforma onde o texto foi depositado, fizeram piada da situação.

“O serviço fúnebre estava sendo realizado em uma grande igreja católica. Quando chegamos lá, entramos na porta errada e entramos na área onde estava sendo realizada uma recepção de casamento”, iniciou o texto.

“Percebi que tinha um bar com uma placa dizendo que todas as gorjetas iam para um fundo da lua de mel, então comprei uma cerveja, dei uma gorjeta de $20, dei um gole, voltei para fora e encontrei o lugar certo”, continuou. A atitude rendeu reação negativa da esposa e um prato cheio de entretenimento aos internautas.

Decepção e piadas

De acordo com o rapaz, ele estava de terno para se encaixar no ambiente. Ao oferecer sua gorjeta, saiu do local e se direcionou ao funeral. Ao ficar sabendo da atitude do marido, a esposa se chateou.

“Isso foi no último sábado e minha esposa ainda está chateada comigo. Ela disse que eu fui desrespeitoso e um babaca por invadir um casamento, mas não fui. O bar ficava fora do hall de recepção. Ela diz que eu não deveria ter bebido antes do funeral. Foi uma cerveja. Acho que ela está exagerando”, finalizou.

Ao terminar o texto, por meio do usuário u/Bulky-Reference-7934, diversos internautas fizeram piada com a situação.

“Você foi idiota por estar bebendo uma cerveja em vez de ter aula para comprar uma bebida mista. Você nasceu em um celeiro? Cerveja é para festas, licor é para funerais”, brincou um usuário da plataforma.

“Não foi um idiota. Você é uma lenda ou um alcoólatra. Não tenho certeza de qual. Fique com sede meu amigo”, brincou outro internauta.