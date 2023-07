Casamento pode ser cancelado após uma dura verdade ser revelada pela noiva

Relacionamentos são construídos na base do amor, respeito e confiança, mas para uma noiva o início de tudo não passou de uma “brincadeira” de erros e acertos. Em um desabafo feito no Reddit, ela conta que uma revelação sobre o início de seu relacionamento pode ter colocado um ponto final no casamento.

Sem se identificar, a noiva conta que há cinco anos estava passando por um período de recuperação após um relacionamento particularmente ruim, para isso, sua melhor amiga decidiu que ela precisava conhecer pessoas “novas e divertidas” para superar o momento traumático.

Com isso, ela decidiu se passar pela mulher para garantir que os pretendentes a namorado fossem pessoas divertidas e legais.

“Ela passou 1 semana conversando com o meu noivo para garantir que ele era um cara decente antes de implorar para eu sair com ele. Eu fiquei irritada, mas depois de ler as mensagens percebi que ele parecia um cara legal e tudo o que ela falou sobre mim era a verdade”.

“Fui ao encontro e acabamos nos dando bem logo de cara. Estamos noivos há 6 meses e planejando nosso casamento. O grande problema foi que nunca contei a ele como tudo começou”.

A amiga acabou contando a verdade

Segundo a noiva, eles estavam acompanhados de sua melhor amiga e planejando os discursos do casamento quando a mulher sugeriu que eles fizessem uma piada sobre a situação ocorrida no começo do namoro.

“Meu noivo ficou chocado e eu só me lembrei naquela hora que nunca contei e expliquei a ele toda a situação. Eu nem mesmo esperava que fossemos dar certo”.

“Agora ele está chateado comigo e acha a situação toda estranha. Minha amiga se desculpou e eu fiz o mesmo, pois deveria ter contado a ele. Era minha responsabilidade. Além disso, eu garanti que tudo o que foi dito nas mensagens era verdade, pois li cada uma delas”.

“Ele agora me pediu um tempo para processar isso e está irritado, o que eu não julgo. Por outro lado, eu acho que cinco anos de relacionamento valem bem mais do que 1 semana de mensagens. Eu agi errado”?

Para os usuários do Reddit, ela realmente agiu errado com o noivo.

“Você agiu ‘levemente errado’ nessa situação. Cinco anos realmente valem mais do que uma semana, mas ele merecia saber desde o princípio”, comentou uma pessoa.

“Foi errado não dizer a ele sobre isso logo no primeiro encontro. Deixe ele processar que toda a forma como vocês se conheceram não era bem como ele esperava”, finalizou outra.