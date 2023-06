Mãe se recusa a permitir que seus filhos tenham contato com a tia e este é o motivo

Uma mãe está precisando lidar com uma situação delicada envolvendo o relacionamento entre seus filhos e sua irmã. Em um desabafo no Reddit, ela conta que a irmã cortou relação com ela e os outros irmãos, mas segue insistindo para ver os sobrinhos.

Sem se identificar, a mulher conta que a irmã se envolveu em uma briga com os três irmãos e não quer mais ter qualquer tipo de relacionamento com eles. Apesar disso, todos seguem tendo um relacionamento tranquilo com a mãe, que apenas ignora a briga entre os quatro filhos.

“Mesmo sem ter contato comigo, minha irmã não quer perder o contato com meus filhos, e sempre envia mensagens dizendo que está por perto no final de semana e quer buscá-los para sair”.

“Recentemente minha mãe veio dizer que quer levar meus filhos e os filhos dos meus irmãos para passar um tempo com a nossa irmã em Londres”.

Ela está se questionando

Irritada com o fato da irmã ainda querer contato com os sobrinhos e seguir ignorando ela e os irmãos, a mulher chegou a se questionar se seria bom deixar os filhos com a tia.

“Estou relutante em deixar meus filhos viajarem com a minha irmã. Ela não faz o mínimo esforço para conversar comigo! Devo superar isso pelo bem dos nossos filhos”?

“Eu sei que eles gostariam de vê-la e ela é ótima com crianças, mas não acho correta a atitude dela. Além disso, não quero que toda a situação afete ainda mais nossa família. O que devo fazer?”.

Leia também: Homem revela o motivo surpreendente que o fez devolver um presente da namorada

Para os usuários do Reddit, ao contrário do que ela diz o comportamento da irmã é sim preocupante.

“Sua irmã está demonstrando um comportamento controlador e eu me preocuparia em deixar meus filhos perto de alguém agindo dessa forma”, comentou uma pessoa.

“Seus filhos não são algo que sua irmã apenas pega emprestado e se diverte, você está certa”, finalizou outra.