Jogadora de futebol americano se torna estrela do OnlyFans ‘por demanda pública’ e fãs vão a loucura (Reprodução/Instagram @nikkoleteja_)

A rede social azul não para de crescer tanto no quesito público, quanto em produtores de conteúdo. Nikkole Teja foi uma das atletas que aderiram à produção de conteúdo na plataforma adulta OnlyFans. a jogadora de futebol americano anunciou sua migração para o site picante na semana passada, segundo informações do Daily Star.

A norte-americana, de 23 anos de idade, publicou que aderiu à plataforma “por demanda pública”. Meio-campista no futebol americano, a atleta já jogou pelo time mexicano Nexeca, presente na Liga Femenina MX, antes de ser dispensada do clube. O anúncio de sua saída ocorreu alguns dias antes de anunciar que adentraria à plataforma adulta.

A nova estrela do OnlyFans conta com sua biografia descrita: “Atleta profissional, fotos artísticas, pelo menos uma nova postagem todos os dias!”

Nikkole cresceu jogando futebol em Seattle, nos Estados Unidos, até que se mudou para o México, a fim de jogar em outro clube, antes de ser transferida para o Nexeca em 2022. Ela foi a primeira atleta estrangeira a jogar pelo time.

Reação nas redes

Após sua dispensa do clube de futebol americano, Nikkole foi agradecida pelo serviço prestado ao time e recebeu uma mensagem de apoio. “Obrigado, @TejaNikkole, pela sua contribuição nestes torneios com a nossa instituição. Tudo de bom para o que está por vir! #ContiGoNecaxa”, diz o clube.

Atualmente, a atleta conta com quase 400 mil seguidores em seu Instagram. Empenhada no novo trabalho com o uso da plataforma adulta, a jogadora não poupa registros sensuais em sua rede social.

Desde então, seus fãs seguem distribuindo elogios em seus registros compartilhados na web.

“Seu OnlyFans está em chamas”, comentou um internauta. “Ótimo material no OnlyFans”, disse outro.

A jogadora ainda recebeu diversos adjetivos como “linda”, “maravilhosa”, “espetacular” e outras mensagens acompanhadas de emojis.