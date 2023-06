Ingresso para show de Taylor Swift causa briga entre amigas

Duas amigas se viram envolvidas em uma grande confusão depois de tentarem comprar ingressos para assistir aos shows da nova turnê da cantora Taylor Swift. Com as vendas disputadas, elas ainda deram sorte de conseguir o tão sonhado ingresso.

Desabafando no Reddit, a jovem, que não se identificou ou informou seu país de origem, conta que ela e a melhor amiga decidiram montar uma rede de apoio para conseguir os ingressos para a ‘The Eras Tour’.

“Eu, minha melhor amiga, G, a irmã dela e uma das amigas de trabalho dela decidimos entrar na fila virtual para tentar conseguir os ingressos para o show. Nosso plano era irmos juntas, e caso conseguíssemos só 2, eu e G iríamos juntas já que nos conhecemos há um bom tempo e eu não tenho muito contato com sua irmã ou sua colega de trabalho”.

“Durante a pré-venda eu passei 9 horas na fila e só consegui comprar 2 ingressos para o show. Eu então ofereci o outro para minha amiga e ela disse que aceitaria caso não conseguisse comprar os 4 ingressos juntos durante as vendas gerais”, revela a jovem.

Elas acabaram discutindo!

Em seu relato, a jovem conta que a amiga também conseguiu comprar apenas 2 ingressos nas vendas gerais, com a diferença de ter comprado lugares mais próximos ao palco em uma área VIP, mas apenas no terceiro dia de show.

“Ela disse que ela e a irmã vão usar estes ingressos VIP e disse que o meu segundo ingresso deveria ir para sua colega de trabalho, mas por mais que a colega dela pareça ser legal, eu me sinto estranha indo a um show com alguém que nem conheço”.

“Eu sugeri que minha amiga e eu fossemos juntas, mas ela se recusou porque quer os ingressos com lugares mais perto do palco. Agora ela insiste que eu venda o ingresso para sua amiga, que eu nem conheço, enquanto tenho outros amigos que também passaram horas nas filas e saíram sem ingressos. Estou errada em não querer fazer isso?”, finaliza a jovem.

Leia também: Recorde de vendas: saiba qual o patrimônio líquido de Taylor Swift graças ao ‘The Eras Tour’

Entre os usuários do Reddit, a jovem recebeu apoio.

“Acho que o fato de você não conhecer a amiga de trabalho da sua amiga é motivo mais do que suficiente para você não ir com ela”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada! As quatro concordaram que se vocês conseguissem apenas 2 ingressos você iria com sua amiga e a irmã dela com a colega de trabalho. Você ainda ofereceu uma solução que foi recusada, não é erro seu” finalizou outra.