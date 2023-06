Homem revela o motivo surpreendente que o fez devolver um presente da namorada

Um jovem apaixonado decidiu compartilhar os motivos pelos quais se recusa a aceitar presentes enviados por sua amada. A decisão veio depois que ele foi surpreendido com um item inesperado entregue por ela.

Conforme o próprio homem conta no Reddit, ele e a namorada sempre tiveram um relacionamento com limites financeiros bem definidos.

Ele, que tem 24 anos, já possui um trabalho mais estruturado e recebe um bom salário, enquanto a amada, de 22 anos, ainda está começando sua carreira e dependendo de algumas reservas de dinheiro.

“Eu ganho bem mais do que ela e posso comprar presentes quando sentir que devo, mas desde o primeiro encontro ela diz que não aceitará nada vindo de mim”.

“Recentemente ela e sua família tiveram a oportunidade de viajar para Dubai nas férias, e ela fez questão de me trazer um relógio extremamente caro como presente”, explica o jovem.

Ele tentou não aceitar

Seguindo com seu relato, ele conta que normalmente tenta sempre devolver ou recusar os presentes da namorada. Essa decisão foi tomada principalmente por não concordar com o fato de que ele, que pode pagar por presentes sem comprometer sua renda mensal, não pode comprar presentes para a amada.

No entanto, no caso do relógio, ele não teve essa opção.

“Eu não me sinto bem em aceitar os presentes dela enquanto eu não posso usar 1 centavo para presenteá-la. Mas ainda depois de eu explicar isso, ela ficou magoada e me forçou a aceitar o relógio”.

“Quando percebi que não tinha jeito, eu aceitei o relógio e mais tarde, no mesmo dia, eu o enviei para a casa dela”.

“Ela ficou magoada quando viu e disse que passou um ano juntando dinheiro para comprar esse presente para mim. Ela agora acha que eu não valorizo seu esforço para me presentear com algo caro, mas é completamente o oposto. Eu estou errado?”, finaliza.

Entre os comentaristas da publicação, a opinião ficou dividida, com alguns apoiando o homem enquanto outros criticaram sua postura.

“Você não está errado, mas é difícil ver um relacionamento ir para frente desta forma. Tente conversar mais claramente com ela”, comentou uma pessoa.

“Eu acredito que você agiu errado ao tomar uma decisão como essa mesmo depois de ter conversado com ela”, finalizou outra.