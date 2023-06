Funcionária de supermercado revela as coisas mais nojentas praticadas por ‘clientes abusados’

Uma funcionária de um supermercado voltou a causar um grande alvoroço nas redes sociais novamente. Seus vídeos no TikTok se tornaram virais, nos quais ela revela algumas das coisas mais nojentas que encontrou no estabelecimento.

Segundo o site The Sun, Chelsea Jones, uma funcionária do Walmart, expôs algumas descobertas bizarras enquanto organizava prateleiras e fazia a limpeza da loja, e alguns desses itens são realmente repugnantes.

Entre as descobertas, havia itens que os compradores decidiram deixar de lado, como uma lata de refrigerante na seção de meias. No entanto, outras descobertas são bastante perturbadoras. Em um dos vídeos, ela mostra um coletor menstrual encontrado no chão da loja e o que parece ser um preservativo no banheiro.

Em vários vídeos, Chelsea revela que encontrou roupas íntimas usadas espalhadas pela loja, inclusive dentro dos provadores, onde o chão estava coberto de urina. Essas revelações chocaram os usuários, que se perguntaram por que as pessoas não utilizam os banheiros disponíveis na loja.

Em uma descoberta bizarra, Chelsea encontrou uma lata de feijão derramada e deixada em meio à seção de roupas, levantando a questão de como isso aconteceu e por que o cliente simplesmente a deixou ali sem informar um funcionário.

Em outro vídeo, ela mostra um objeto coberto de chocolate, calda marrom ou algo ainda pior, mas não é possível identificar exatamente o que é.

Além disso, Chelsea também encontrou produtos violados e embalagens abertas, com os itens dentro roubados.

De acordo com as informações, os vídeos de Chelsea se tornaram virais no TikTok, com um deles recebendo mais de 3,5 milhões de visualizações.

(Texto baseado em informações do site The Sun)