Em caso chocante, mulher perde a perna ao ficar presa em esteira rolante no aeroporto de Bangkok

Viralizou nas redes o caso de uma mulher perdeu a perna depois de ficar presa em esteira rolante em que ela estava sendo transportada no aeroporto Don Mueang em Bangkok.

A vítima de 57 anos, tropeçou com a própria mala enquanto caminhava sobre a esteira, o que fez com que a sua perna ficasse presa no último trecho.

Os passageiros que estavam nesse momento tentaram ajudar a mulher ao acionar o botão de emergência para parar a passarela; no entanto, o mecanismo despedaçou músculos, tendões e ossos.

Após o incidente, a mulher foi atendida pelos serviços de Emergência e posteriormente foi internado no Hospital Bhumibol Adulyadej onde os médicos concluíram que o dano era irreparável e a única opção era amputar a extremidade. No entanto, a vítima se recusou e pediu para ser transferido para outro hospital.

Enquanto isso, as autoridades do aeroporto bloquearam a passarela mecânica e iniciaram uma investigação para determinar a causa do acidente e garantiram que estão preparadas para aceitar a responsabilidade do ocorrido, além de arcar com os custos médicos e a indenização financeira.

