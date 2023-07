Uma mulher que notou pequenas espinhas na perna depois de uma viagem à praia ficou horrorizada ao descobrir que o caso era na verdade parasitas que estavam colocando ovos.

Marystella Gomez, de 27 anos, estava relaxando em uma praia na Colômbia quando notou as marcas vermelhas com as quais não estava muito preocupada até que se transformaram em uma mancha semelhante a uma erupção cutânea, como detalhado pelo site Daily Star.

Marystella foi ao médico em busca de respostas e eles disseram que provavelmente foi causado por uma reação alérgica ou até mesmo por uma infecção fúngica.

A erupção cutânea irritante de mulher preocupada que acabou sendo um ‘parasita que estava colocando ovos em sua perna’

No entanto, após uma visita ao dermatologista alguns dias depois, ela descobriu a verdade.

“Alguns dias depois de ir ao pronto-socorro, marquei uma consulta com o dermatologista. Foi então que o médico me disse que eu tinha um parasita.”

A larva do ancilostomídeo pode penetrar na pele humana e viver por várias semanas, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Ela disse: “Muitas pessoas levam seus cães e gatos para a praia e eles fazem cocô”.

“Os donos não pegam e aí fica na areia e você senta ou pisa na areia e o parasita gruda em você”.

“O fato é que o dermatologista me salvou”, completou.

Com informações do site Daily Star

