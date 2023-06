Papagaio ofensivo: Homem é criticado depois que seu papagaio começou a xingar seus sogros

Pets são motivo de alegria para muitas pessoas, mas alguns comportamentos podem causar incômodos entre os familiares. Um homem foi ao Reddit para desabafar depois que seu mais novo amigo passou a causar um problemão com seus sogros.

Sem se identificar, o homem, de 32 anos, conta que recentemente adotou um papagaio depois de ficar maravilhado com a capacidade do animal de reproduzir a fala humana. No entanto, as alegrias logo se transformaram em preocupações quando a pequena ave desenvolveu uma aversão especial aos seus sogros.

“Ele tem uma plumagem vibrante e um vocabulário extenso! Foi amor ao primeiro grito”.

“Apesar disso, as coisas complicaram quando meus sogros conheceram meu papagaio. Eles são exigentes e críticos e, de alguma forma, o animal percebeu isso e passou a despejar uma enxurrada de insultos e comentários sarcásticos sobre eles. Ele definitivamente não tem piedade”.

Ele se divertiu com a situação

Segundo o homem, as primeiras visitas dos sogros depois da adoção do animal foram agradáveis e engraçadas devido aos comentários certeiros, mas as coisas começaram a desandar.

“Era como ter um comediante emplumado nos encontros de família. Mas com o passar do tempo, ficou claro que os comentários dele começaram a causar uma certa tensão nos jantares de família”.

O homem então revela que os sogros passaram a evitar os encontros em sua casa, o que fez com que sua esposa começasse a questionar a presença do papagaio, unindo-se aos pais para pedir que o marido encontre um novo lar para o animal.

“Eu me importo com ele e estou apegado ao meu papagaio. Doar ele me deixaria de coração partido, mas não quero prejudicar o relacionamento com meus sogros. É errado eu manter meu papagaio comigo apesar do caos criado por ele? Tem alguma forma de chegar a um meio termo?”.

Para os usuários do Reddit, ele não deve abrir mão de seu papagaio, mas deve buscar uma forma de deixar o pequenino longe dos sogros durante as visitas.

“Tente colocar seu papagaio em outro cômodo durante as visitas dos seus sogros”, sugeriu uma pessoa.

“Não é errado você se recusar a abrir mão de seu animal de estimação sendo que ele apenas diz verdades. Adoraria saber mais sobre a ‘linguagem do amor’ do seu papagaio com seus sogros”, comentou outra.

“Eles apenas não gostam de ter que lidar com seus próprios comportamentos ruins”, finalizou uma terceira.