Uma mulher tailandesa que teve os dedos das mãos e dos pés amputados durante uma constrole para tratar uma diarreia grave apresentou uma queixa contra um hospital.

Conforme divulgamos nesta quarta-feira, a paciente, de 30 anos e residente em Chon Buri, foi levada às pressas para um centro médico com diarreia e no local foi constadado uma alteração na pressão arterial, sendo internada.

Ao chegar, o médico informou a paciente sofria de insuficiência renal e precisava de diálise. Para prosseguir com os procedimentos necessários, Chai recebeu um formulário de consentimento solicitando permissão para um exame. Confiando na experiência do médico, ele assinou o documento, como detalhado pelo site Thaiger.

No entanto, Chai, de 42 anos, ficou chocado ao descobrir posteriormente que sua esposa havia sido submetida a uma apendicectomia.

Durante o período de internação, o marido também afirmou que ela não foi examinada por nenhum médico devido a um feriado local.

Com o tempo, Chai notou que a condição de sua esposa estava piorando. Os dedos das mãos e dos pés começaram a necrosar e ela parecia indiferente durante as conversas, levando os médicos a investigar o que estava acontecendo.

Finalmente, descobriu-se que a mulher estava sofrendo de sepse, uma infecção sanguínea grave que pode levar à queda nos níveis de oxigênio.

Na tentativa de salvamentio, os médicos precisaram amputar todos os dedos da mão direita, vários dedos da mão esquerda e todos os dedos dos pés.

O casal expressou sua perplexidade, questionando por que uma diarreia grave poderia resultar em medidas tão extremas. Chai afirmou que sua esposa sempre teve boa saúde, fazendo check-ups anuais sem nenhuma preocupação significativa.

No entanto, ainda não está claro como ocorreu a piora no quadro da paciente. Ainda de acordo com as informações, o hospital reconheceu a gravidade da situação e deve investigar o caso.

Com informações do site Thaiger