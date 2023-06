Mulher esperou anos para se casar e ficou viúva 10 minutos após noivo dizer ‘sim’

O que para Johnnie Mae Davis, uma mulher de Nebraska, nos Estados Unidos, era um dia que esperou por anos, se tornou uma verdadeira tragédia, depois que ela perdeu o esposo poucos minutos após ele dizer sim. Vamos entender melhor este caso?

Segundo detalha o portal TN, Mae e o falecido esposo, Toraze, escolheram o dia 19 de junho para finalmente se casar, data esta que é bastante especial visto que é celebrado o “Juneteenth”, feriado nacional dos EUA no qual se comemora a emancipação dos afro-americanos escravizados.

A tragédia no casamento

O que parecia seguir aparentemente normal, começou a mudar poucos minutos após o noivo dizer “sim” e isso porque Toraze, de apenas 48 anos, descompensou e devido a isso foi necessário acionar uma ambulância. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital, mas foi confirmado o falecimento.

“Casou-se e ficou viúva em um período de 10 minutos. Estávamos na igreja e foi uma cerimônia linda”, comentou Jewel Roberson, amiga da viúva.

Afinal, qual foi o motivo do falecimento do noivo?

À família, a equipe médica esclareceu que o noivo teve um coágulo sanguíneo fulminante, este que pode impactar em diversos aspectos na saúde e resultar em falecimento em alguns casos.

Agora, os amigos do casal abriram uma campanha de arrecadação de fundos para custear o funeral e também ajudar Johnnie no cuidado com os filhos.

