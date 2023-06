Lanchonete promete dar dinheiro por cada reação em foto nas redes sociais e funcionária “faz tudo” acumula quase 200 mil reais

Uma lanchonete que vende hamburgueres no México viralizou e agora acumula uma dívida do equivalente de quase 200 mil reais para uma das suas funcionárias.

De acordo com o portal Debate, a equipe do restaurante resolveu dar os parabéns pelo aniversário da funcionária que trabalha como recepcionista, caixa e garçonete no local, com uma foto nas redes.

Na legenda, eles prometeram que para cada reação na publicação, dariam um peso para a funcionária “faz tudo”, para que ela compre o que deseja.

“A equipe Chenchos Burger parabeniza a nossa colega operadora de caixa, recepcionista atendente de mesa com tudo o que for juntado na semana.

Pelo seu aniversário hoje.

Chenchos burger dará um peso por cada reação para que ela compre o que ela quiser.

Só lhe daremos 5 dias para passar rápido. 😅

Sexta-feira, 7 da tarde, contamos as reações, seja qual for a quantia, Chenchos Burger cumprirá a promessa”, escreveram.

😎 Equipo Chenchos Burger felicita a nuestra compañera operadora cajera recepcionista mesera y todo lo que se le junte en... Posted by Chenchos Burger on Monday, June 26, 2023

Eles contar as reações na publicação por cinco dias, somar tudo e assim dar um agrado financeiro. No entanto, eles não contavam que a publicação viralizasse e chegasse a mais de 705 mil reações, somando o equivalente a quase 200 mil reais em apenas dois dias.

O restaurante ainda promete que a o dinheiro será pago para a funcionária e continuou brincando com a situação usando memes.

Veja mais: Após traição e estado de choque, ex-marido de Preta Gil fatura bolada em primeiro dia de venda de conteúdo adulto