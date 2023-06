Brasileira explica como virar advogada em Londres sem fazer faculdade e vídeos viralizam

Valentina Issler tem 24 anos e explodiu no TikTok sem ‘dancinhas’ ou produções de alto nível. Em seu perfil, a jovem brasileira explica como é trabalhar no maior escritório de advocacia na Inglaterra.

Parece uma rotina comum, se não fosse pelo detalhe de que Valentina nunca se formou em uma faculdade específica de direito. Por isso, as gravações que começaram em maio já contam com mais de um milhão de visualizações, segundo ‘O Globo’.

A jovem explica que isso é possível no Reino Unido pois o diploma deste curso não é obrigatório para exercer a profissão. Muitas pessoas se formam em outros cursos e fazem especialização em direito, como é o seu caso.

Issler é formada em em Artes e Ciências pela Universidade de Londres. Segundo ela, o ensino local incentiva que o estudante experimente matérias distintas antes de definir uma especialidade.

“Conheço executivos que são formados em japonês. As faculdades na Inglaterra, em geral, dão uma ênfase às habilidades pessoais. Como você interage com pessoas, como fala com os clientes. Eles pensam que para saber as leis, por exemplo, é só consultar um livro de direito. [Mas], com essas outras características, não é assim”, explicou a mulher.

Veja a seguir como trabalhar com direito na Inglaterra

É possível se formar em qualquer área e seguir carreira como advogado. Até um tempo atrás, era necessário realizar um ‘curso de conversão ao direito’, com duração de aproximadamente sete meses, contudo , o curso não é mais obrigatório;

O estudante realiza uma prova semelhante à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). O candidato também deve trabalhar por dois anos como aprendiz em algum escritório;

Segundo a jovem, o curso de conversão não é mais necessário e o estudante deve realizar duas provas. Caso o estudante tenha estudado direito no Brasil, mas queira exercer a carreira na Inglaterra, o processo é o mesmo.

Valores

Valentina explica que o curso de conversão em direito custa cerca de 16 mil libras (98 mil reais na conversão atual). Já as duas provas exigidas chamadas de SQE1 e SQE2 custam 1,5 mil e 2,4 mil libras (ou 9,5 mil e 14,8 mil reais, respectivamente.

“Depois de formada, você trabalha dois anos com eles. Nesses casos, são tipo quatro mil candidatos para 40 bolsas. [Quem faz] direito no Reino Unido faz apenas uma das provas antes de começar a trabalhar”, concluiu Valentina, informando que a avaliação é online.

