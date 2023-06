Banhistas se deparam com ser viscoso necessitado de ajuda na praia e é isto que eles fazem

Enquanto banhistas caminhavam na beira da praia Cannon Beach no início deste mês, em Oregon, nos Estados Unidos, identificaram um ser viscoso no pelo chão. O animal, que vagava pela areia, necessitava de ajuda para retornar ao mar, haja vista sua impossibilidade de movimento. Relato com informações do portal The Dodo.

O animal preso na areia era um polvo. Ao notarem o ser viscoso sob o solo, os banhistas imediatamente perceberam algo de errado e resolveram buscar ajuda. Ao contatar uma equipe de especialistas em vida selvagem, do Haystack Rock Awareness Program (HRAP), os membros chegaram rapidamente ao local. No entanto, se chocaram com a posição do polvo.

“Encontrar um polvo gigante do Pacífico, devo dizer, é um achado bastante raro”, disse Mylasia Miklas, coordenadora de comunicações do HRAP, ao The Dodo. “É algo que você não vê todos os dias.”

Após analisarem a possibilidade de a maré alta levar o polvo de volta ao mar, os socorristas se prepararam. a espécie gigante do Pacífico é considerada a maior da Terra, segundo a National Geographic. Os animais são espertos e estão habituados a usarem células de pigmento especial na pele para mudança de cor e camuflagem.

Leia mais:

Resgate do animal e retorno ao habitat natural

A equipe de resgate usou as mãos e uma placa de praia de plástico, a fim de persuadir o polvo a se envolver nas ondas, com todo cuidado para tocá-lo minimamente. Depois de um tempo, o animal conseguiu nadar e voltar para a água.

Assista ao vídeo:

“Você pode ver a empolgação, a alegria e o entusiasmo que a equipe do HRAP tem em proteger as criaturas do oceano e como eles foram rápidos em se concentrar em ajudar o polvo a voltar às águas profundas”, escreveu Experience Cannon Beach em um post no Facebook sobre o resgate.

Graças ao contato dos banhistas e trabalho em equipe dos especialistas, o polvo seguiu seu rumo no habitat natural.