Arqueólogos descobrem Cidade Maia perdida nas profundezas da selva mexicana

Em um anúncio emocionante, arqueólogos revelaram o descobrimento de uma antiga cidade maia, escondida por séculos nas profundezas da selva mexicana. Ela foi nomeada como Ocomtún, que se traduz como “coluna de pedra”.

De acordo com o relatório do Science Alert, o achado deixou os investigadores perplexos, pois não existem registos anteriores que mencionem a sua existência.

Os membros deste corajoso time arqueológico aventuraram-se cerca de 60 quilômetros a dentro nas densas selvas da península de Yucatán, ao sul do México, e o seu esforço foi recompensado com o descobrimento de uma Cidade Maia perdida e com proporções assombrosas.

As descobertas sobre Ocomtún encontram-se em constante expansão, exibindo praças, majestosos edifícios de estilo piramidal, colunas de pedra e uma intrincada disposição de estruturas em padrões de anéis concêntricos.

Achado na Cidade Maia de Ocomtún

Quartos, estruturas e até uma quadra

Embora grande parte desta antiga cidade tenha desaparecido com o tempo, os arqueólogos sustentam que as colunas de pedra poderiam ter sido as entradas para quartos superiores dos edifícios. Além disso, foi descoberto um campo de possível uso recreativo e religioso.

Antes da expedição no terreno, os investigadores realizaram escaneamentos LIDAR aéreos para explorar a área. Esta tecnologia utiliza raios laser para detectar edifícios ocultos a olho nu entre a densidade de árvores e vegetação.

Ocomtún

Ivan Šprajc, líder do time de arqueólogos da Academia de Ciências e Artes da Eslovênia, expressou: "A maior surpresa foi descobrir o local em uma península de terreno elevado, cercada por extensos pântanos. O núcleo monumental de Ocomtún abrange mais de 50 hectares e conta com vários edifícios imponentes, incluindo estruturas piramidais que atingem alturas de mais de 15 metros".

Essas florestas tropicais abrangem uma área imensa, com cerca de 3.000 quilômetros quadrados de selva desabitada nesta região. Até agora, muito pouco se sabe sobre o que elas escondem devido à densidade de sua folhagem.

De acordo com Šprajc e sua equipe, esta cidade teria sido um importante centro local durante o período conhecido como a Era Clássica da civilização Maia, entre os anos 250 e 1000 d.C.

A análise dos fragmentos de cerâmica encontrados no local fornecerá informações valiosas para determinar a antiguidade desta região e quando ela foi habitada.