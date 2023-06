Professora fantasma: Ela faltou 20 dos seus 24 anos de carreira e recebia salário

A professora Cinzia Paolina De Lio se tornou famosa na Itália, mas não foi por uma boa causa. Seu nome se tornou reconhecido depois que foi constatado que ela faltou 20 dos seus 24 anos de carreira.

De acordo com o portal El Economista, a mulher de 56 anos ocupava o cargo público de professora de literatura e filosofia no ensino médio. As “irregularidades” como professora e má conduta profissional em uma escola italiana a levaram a ganhar o apelido de “professora fantasma” na imprensa.

A Suprema Corte de Cassazione, o mais alto tribunal de apelação ou tribunal de última instância na Itália, a dispensou do ensino por “incapacidade didática permanente e absoluta inaptidão” e por sua batalha legal para tentar evitar a demissão apelando para a “liberdade de ensino”.

Foi confirmado que ela esteve ausente por um total de 20 anos dos 24 anos de serviço e, nos poucos quatro meses consecutivos em que se dedicou à docência, provocou reclamações dos alunos por sua “falta de preparo” e “aleatoriedade” na atribuição de notas.

O que aconteceu com a “professora fantasma”

A Suprema Corte italiana confirmou a demissão da professora. Ela conseguiu se manter no cargo por tanto tempo sem frequentar a escola por meio de “permissões cedidas” e “licenças” (atestados médicos, férias e licenças para conferências).

Nas duas décadas longe da sala de aula, a professora não deixou de receber seu salário. Em resposta, a docente argumentou que seu caso era “absolutamente único” e não quis fornecer mais detalhes ou justificativas porque estava “na praia”.

Confira também: Mulher entre em pânico após amputação dos dedos das mãos e pés durante visita ao hospital por diarreia