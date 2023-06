Noiva não quer a irmã em seu casamento e acaba comprando briga com a mãe

Uma noiva está passando por momentos complicados envolvendo o planejamento de seu casamento. Enquanto ela não quer a presença da irmã mais nova, a mãe insiste que só irá se a outra filha for convidada.

Sem se identificar, a mulher foi até o Reddit para explicar sobre sua situação e pedir a opinião de outras pessoas.

“Minha irmã mais nova sofreu um acidente de carro grave e teve um trauma cranioencefálico. Ela acabou ficando com algumas sequelas e as vezes se comporta como uma adolescente birrenta, agindo de forma grosseira e mal-educada. Eu a amo e me preocupo com ela, mas ela age como criança na maioria das vezes e não quero esse tipo de comportamento no meu casamento”.

“Eu me caso no ano que vem e não quero que minha irmã esteja por lá. Minha mãe estaria o tempo todo atrás dela e eu a queria ao meu lado nesse dia. Pode parecer egoísta, mas eu só quero minha mãe ao meu lado no meu casamento”, conta a noiva.

Pensando em solucionar a situação, ela sugeriu alugar um quarto em um hotel próximo para que a irmã fique por perto durante a celebração, uma vez que ficar sozinha não é um problema para a jovem.

A mãe foi contra

Mesmo sabendo das preocupações da filha, a mãe foi contra sua escolha e deixou claro que ela deveria “dar um jeito” de incluir a irmã no casamento.

“Eu tentei explicar, mas ela não quis ouvir. Nós não permitiremos menores de 13 anos no casamento para evitar comportamentos como os da minha irmã, e ela ainda assim não entende”.

“Nós discutimos e eu disse que ela não será convidada para o meu casamento já que apenas se importa com a minha irmã, mas estou magoada com isso porque a queria por perto”.

“Agora estou sendo chamada de ‘pirralha egoísta’ e alguns amigos disseram que eu exagerei, mas não acho que estou errada”, conta.

Para os usuários do Reddit, ela está errada em agir desta forma e deve considerar os sentimentos da irmã.

“Sua irmã sofreu um acidente de carro, ela não é assim por escolha. Casamentos são sobre passar momentos ao lado das pessoas que amamos, se você não a quer por perto para não ‘estragar o seu dia’, então não a ama”, comentou uma pessoa.

“Você está excluindo sua irmã e sua mãe de seu casamento por uma situação que não foi escolha de nenhuma das duas. Você está errada”, finalizou outra.