Mulher perde a linha ao saber que seu noivo não foi convidado para um casamento

Uma mulher está completamente inconformada depois de confirmar que seu noivo não foi convidado para um casamento para o qual ela recebeu um convite. Segundo seu relato, feito no Reddit, a decisão do casal foi completamente “inaceitável”.

Sem se identificar, a mulher, de 32 anos, conta que está noiva há três anos e que tem um filho com seu companheiro. Desta forma, seu relacionamento não é segredo para os familiares que até mesmo estão acostumados a interagir com ela e o companheiro.

“Acontece que recentemente eu recebi o convite para o casamento do meu primo e somente eu fui convidada. Achei bizarro, mas pensei na possibilidade de ser um erro ou do convite ser restrito aos familiares, sem acompanhantes”.

“Eu então fui procurar outra prima para saber se aconteceu o mesmo com ela e me surpreendi ao saber que o namorado dela foi convidado. Ele até mesmo teve seu nome impresso no convite sendo que são muito mais jovens e ele nem sequer conhece os noivos”.

Ela se sentiu desvalorizada

Seguindo com seu relato, a mulher conta que ficou inconformada com o fato do namorado da prima ter sido convidado enquanto seu noivo ficou de fora da lista, e agora se questiona sobre buscar ou não conversar com os noivos.

“Sinto que meu noivo foi deixado de fora propositalmente. Estou magoada e me sinto ofendida com isso”.

“Por mais que meu noivo não consiga comparecer por conta de seu trabalho, sinto que ele deveria ter recebido a opção de escolha, e não simplesmente ser deixado de fora do convite”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, antes de tomar conclusões precipitadas ela deveria falar com os noivos.

“Eu sou madrinha de um casamento onde os noivos esqueceram o convite dos próprios pais. Converse com eles e veja se não foi um equívoco”, comentou uma pessoa.

“Você disse que seu noivo não poderá comparecer de toda forma, será que os noivos não o deixaram de fora do convite por saberem desta informação?”, questionou outra.

“Antes de ficar nervosa e ofendida, fale com os noivos” finalizou uma terceira.