Mulher entre em pânico após amputação dos dedos das mãos e pés durante visita ao hospital por diarreia

Uma mulher que procurou o hospital devido a uma grave diarreia acabou enfrentando complicações que resultaram na amputação dos dedos das mãos e dos pés, gerando pânico e indignação.

A mulher, de 30 anos e residente em Chon Buri, Tailândia, foi levada às pressas para um centro médico quando foi descoberto uma alteração na pressão arterial. O site Daily Star detalhou que ela foi submetida a tratamento de emergência.

O marido, chamado Chai, relatou à mídia local que os médicos informaram que sua esposa estava com insuficiência renal e precisava de diálise. Ele afirmou que recebeu um formulário de consentimento para um ultrassom.

No entanto, Chai, de 42 anos, ficou chocado ao descobrir posteriormente que sua esposa havia sido submetida a uma apendicectomia.

Durante o período de internação, o marido também afirmou que ela não foi examinada por nenhum médico devido a um feriado local.

Com o tempo, Chai notou que a condição de sua esposa estava piorando. Os dedos das mãos e dos pés começaram a necrosar e ela parecia indiferente durante as conversas, levando os médicos a investigar o que estava acontecendo.

Finalmente, descobriu-se que a mulher estava sofrendo de sepse, uma infecção sanguínea grave que pode levar à queda nos níveis de oxigênio.

Na tentativa de salvar sua vida, os médicos precisaram amputar todos os dedos da mão direita, vários dedos da mão esquerda e todos os dedos dos pés.

Ainda de acordo com as informações, o hospital informou à mídia local que reconhece a gravidade da situação e planeja realizar uma reunião com o casal para abordar o tema.

