Jovem admite ter faltado na formatura do primo por ciúmes: ‘Estou feliz por ele, mas me dói’ (Reprodução/Pixabay - alandelacruz4)

Na internet, ama jovem de 20 anos de idade revelou ter ficado chateada com a formatura do primo e resolveu não comparecer. De acordo com ela, sua experiência pessoal causou gatilhos e ela ficou triste com o contexto.

“Me formei no ensino médio em 2021. As coisas ainda estavam começando a se abrir para o mundo. Minha turma não teve formatura, baile de formatura, nada para nos parabenizar, exceto uma postagem no Facebook que apenas dizia parabéns, pela página da minha escola. A única coisa que fizemos foi um almoço de sábado que nós, alunos, reunimos em nosso parque estadual local”, escreveu no Reddit, por meio do usuário u/Embarrassed-Jello353.

“Meu primo se formou há apenas uma semana e não consegui ir à sua formatura. Ele tinha baile de formatura, tinha formatura de verdade, tinha até uma placa que dizia ‘parabéns’ feita pela escola, assim como todos os outros de sua classe. Eu sabia que teria apenas diminuído o clima, então não compareci, e também não pretendo comparecer à festa dele”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher é duramente criticada ao usar vestido floral em festa da amiga”

Crítica e defesa

Após ter sido questionada pela tia sobre o porquê de não ter comparecido à formatura do primo, além da resistência em marcar presença em sua festa, a jovem confessou ter sentido ciúmes.

“Ela me chamou de mimada e que eu tinha que perceber que é um ano diferente e que eu deveria ficar feliz por ele. Acho que ela disse ao meu primo e a alguns outros porque tenho recebido mensagens de texto que não há absolutamente nenhuma razão para eu ter dito o que disse e que sentir ciúme é horrível para mim”, desabafou.

No final do texto, a jovem esclarece estar feliz pelo primo, mas ainda “dói” o fato de seu último ano escolar ter sido um fracasso.

“Desejei a meu primo uma feliz formatura e disse a ele que o levaria para almoçar quando nossos horários se alinhassem. Mas eu nunca disse que estava brava por meu primo dar uma festa e fazer essas coisas”, finalizou.

Embora tenha sido criticada pela família, os internautas depositaram diversas mensagens de apoio.

“Seus sentimentos são absolutamente válidos e você fez o que era melhor para sua própria paz de espírito. Você pode simultaneamente sentir felicidade por alguém e suas realizações enquanto sofre suas próprias mágoas e não quer ser um fardo ou, como você disse, diminuir o humor. Se tivesse ido à festa, sua tia provavelmente ainda o acusaria de ser egoísta por ficar deprimida e assumir que estava tentando fazer tudo sobre o que perdeu. É uma situação sem saída, mas você fez a coisa certa”, diz o comentário mais votado do relato.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.