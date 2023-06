Homem é obrigado a viajar na classe econômica após a esposa se recusar a pagar mais caro

Um casal está passando por momentos de turbulência antes mesmo de iniciar uma viagem para visitar a família. Enquanto o homem afirma precisar viajar na classe executiva, a esposa se recusa a pagar mais caro pelas passagens.

Por meio de um desabafo no Reddit, o homem fez questão de deixar seus motivos claros, e começou logo afirmando que o dinheiro a mais gasto nas passagens não é um problema para os dois.

Sem se identificar, o homem, de 39 anos, conta que está se preparando para viajar com a esposa (34 anos) e a filha do casal (6 anos). O destino da viagem será as Filipinas, país natal da mulher.

“Temos pelo menos 20 horas de voo, divididas em dois voos longos. Como viajo muito a trabalho eu não vejo problemas nisso, mas por conta da minha altura, 2 metros, eu preciso de todas as formas possíveis me acomodar na classe executiva para ter algum espaço para as pernas”, revela o homem.

“Minha esposa não tem o mesmo problema que eu, ela mede 1,60m então consegue ficar bem acomodada na classe econômica”.

O homem então explica que é a primeira vez que eles viajam juntos, planejando e compartilhando as etapas do início ao fim. Por conta disso, o que seria algo “divertido” acabou se transformando em um pesadelo.

Ela se recusou a pagar!

Como nas viagens anteriores ele sempre foi o responsável por definir o roteiro, deixando a escolha das passagens para a esposa e apenas efetuando o pagamento, ele se surpreendeu com a reação da mulher ao ver o valor total das passagens selecionadas por ele.

“Minha esposa enlouqueceu quando viu que o valor total das passagens era o triplo do que gastaríamos na classe econômica, e se recusou a pagar por isso”.

“Eu tentei explicar a ela que não posso fazer uma viagem como essas na classe econômica e que quero ela e nossa filha ao meu lado. Não temos problemas com dinheiro e podemos pagar por isso”.

“O grande problema dela é que se a família dela descobrir que nós viajamos de classe executiva eles a obrigarão a sustentar financeiramente seus sobrinhos e sobrinhas, apenas por estar em uma condição de vida melhor”.

O marido então afirma entender a situação da esposa, mas ao mesmo tempo fica magoado por não conseguir ter este momento em família. Após diversas conversas eles chegaram a uma solução, mas ainda não foi a ideal para o homem.

“Eu vou viajar na classe executiva e elas na econômica premium, assim podemos trocar de lugar de tempo em tempo e minha esposa pode aproveitar um pouco da classe executiva enquanto eu cuido da nossa filha”.

“Quero ser um pai feliz nessa viagem, não um cara espremido em dois voos longos e tentando fingir que está se divertindo. Seria errado eu mudar a reserva sem contar a ela e sugerir que ela tire uma foto na classe econômica apenas para matar a curiosidade das irmãs?”, finaliza o homem.

Para os usuários, ele não está errado em querer uma viagem confortável, mas estaria ao agir pelas costas da esposa.

“Não é errado querer fazer uma viagem tranquila, e você realmente tem motivos para querer viajar na classe executiva, não é uma questão de luxo, mas necessidade”, comentou uma pessoa.

“Não mude as passagens sem avisar sua esposa, isso significará que você traiu a confiança dela”, finalizou outra.