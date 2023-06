Hacker que invadiu contas do Twitter de Elon Musk, Barack Obama e Bill Gates passará 5 anos na prisão

No dia em que a segurança do Twitter tremeu, em 2020, contas de Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates e outras grandes figuras foram vítimas de um grupo de hackers, que as usaram para estafar milhares de pessoas com Bitcoin.

Todos os cibercriminosos foram presos pela justiça, e as penas começam a ser conhecidas. Um hacker do grupo terá que passar 5 anos na prisão, outros três de liberdade supervisionada e pagar 794 mil dólares pelo crime.

O'Connor siendo extraditado por la Justicia española Reuters

Joseph O'Connor, cidadão britânico de 24 anos apelidado PlugwalkJoe, declarou-se culpado em Maio de quatro acusações de pirataria informática, fraude eletrónica e assédio cibernético.

Na sexta-feira (23), foi anunciada a sentença de cinco anos, divulgada pela Procuradoria dos Estados Unidos do Distrito Sul de Nova York. Você pode lê-la no seguinte link.

As causas da prisão do hacker

Twitter Logo

Em maio, o procurador federal Damian Williams afirmou sobre O’Connor:

Ele usou suas habilidades tecnológicas sofisticadas para fins maliciosos.

Ele realizou um ataque complexo de troca de SIM para roubar grandes quantidades de criptomoedas.

Pirateou o Twitter.

Ele realizou invasões de computador para assumir o controle das contas das redes sociais e até mesmo assediar ciberneticamente duas vítimas, incluindo uma vítima menor de idade.

Suas atividades criminosas, de acordo com Kenneth Polite Jr., secretário de Justiça auxiliar, "foram flagrantes e maliciosas", e seu comportamento afetou a vida de várias pessoas (...) O'Connor tentou permanecer anônimo usando um computador para se esconder por trás de contas ocultas e pseudônimos fora dos Estados Unidos.

Leia mais:

Assim foi realizado o grande ataque hacker de figuras no Twitter

A modus operandi de O'Connor e seus companheiros para o hackeamento do Twitter começou com o telefonema para um pequeno número de funcionários da empresa. Eles os convenceram a entregar suas informações de login internas, o que lhes deu acesso às ferramentas administrativas da plataforma.

Com truques de engenharia social, conforme explicado pela BBC, entraram no painel de controle interno do site.

Bill Gates Su cuenta de Twitter luego de ser hackeada

Mais tarde, tweets foram gerados a partir de várias contas com milhões de seguidores, como as já mencionadas de Obama, Musk, Gates, Joe Biden, Kim Kardashian e Kanye West, pedindo que enviassem Bitcoin para uma conta, prometendo dobrar o seu dinheiro.

Milhares de pessoas acabaram enganadas.

Embora os hackers tenham fugido, eles acabaram por ser detidos. O'Connor estava na Espanha, de onde foi extraditado para os Estados Unidos em abril deste ano.

Mas O’Connor não só hackeou o Twitter, mas também uma conta de alto perfil no TikTok, além de assediar uma criança. Agora começa uma pena de 5 anos de prisão e 3 anos de liberdade condicional, tendo que também pagar 794 mil dólares.