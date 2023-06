Um vídeo viral do TikTok protagonizado por uma ex-gerente de hotel está causando alvoroço ao desaconselhar o uso dos produtos disponíveis gratuitamente nos quartos.

Melissa Hanks, que compartilhou a postagem viral, também aconselha os espectadores a evitarem o uso das máquinas de café nos quartos, como detalhado pelo site Metropoles.

“Como uma ex-gerente de hotel e uma grande apreciadora de café, nunca utilizarei uma máquina de café nos quartos dos hotéis. Já testemunhei pessoas utilizando leite nesses aparelhos, o que resultou no tubo da máquina ficando deteriorado e obstruído”, comentou Hanks na postagem.

Trabalhadora viraliza ao alertar clientes sobre o que não deve ser usado em quartos de hotéis

Outro alerta feito pela tiktoker refere-se aos produtos de higiene pessoal. Segundo a ex-gerente, ela já encontrou fluidos corporais e até mesmo removedor de cabelo dentro das garrafas de xampu e condicionador.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já acumula mais de 2,9 milhões de visualizações e tem gerado comentários preocupados por parte dos internautas. Confira registro divulgado no Tiktok:

Com informações do site Metropoles

