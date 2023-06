Mulher é duramente criticada ao usar vestido floral em festa da amiga

Uma mulher, de 29 anos de idade, contou ter usado um vestido floral para atender uma despedida de solteira da amiga, mas acabou sendo criticada pela escolha. Ao relatar no Reddit, por meio do usuário u/Floraldress8, recebeu ainda mais críticas.

“Na semana passada foi a festa de despedida de solteira da minha amiga, os organizadores pediram que todos usássemos preto e a noiva poderia usar algo colorido de sua escolha para, assim, se destacar como noiva”, iniciou o relato.

“Usei um vestido floral com fundo preto que achei que combinava perfeitamente com o tema por ser preto como base. Mas quando cheguei lá, todo mundo estava todo de preto. Uma das meninas do grupo perguntou por que eu usava floral quando deveríamos usar preto. Respondi que meu vestido era preto também, mas com estampa floral”, continuou.

Aborrecimento e críticas

De acordo com a autora do relato, uma das organizadoras se mostrou irritada com o contraste das fotos assim que todas se reuniram para os cliques.

Mais tarde, a autora do relato comentou com outra mulher que achava as regras exageradas, haja vista ter sido apenas uma despedida de solteiro.

“Ela disse que não era grande coisa no grande esquema das coisas, mas também não teria sido grande coisa para mim apenas usar preto como instruído, que todo mundo possui preto e foi escolhido para facilitar as coisas. Mas parecia que eu estava dificultando, escolhendo [o vestido floral] propositalmente”, finalizou.

Ao terminar o texto na plataforma, diversos usuários também criticaram a mulher por sua escolha na festa, haja vista a clareza no código de vestimenta apresentado anteriormente.

“As instruções eram perfeitamente claras. A intenção do evento era perfeitamente clara. Era tudo sobre garantir que a noiva recebesse toda a atenção. O fato de você ser a única pessoa que não apareceu toda de preto diz tudo o que você precisa saber sobre seu comportamento”, criticou um internauta, somando quase 10 mil votos em seu comentário.

“‘Códigos de vestimenta rígidos obrigatórios para o que deveria ser apenas um evento divertido para todos’ - concordo que é irritante. Mas não há como você pensar que ‘vestir preto’ seria o equivalente a ‘vestir algo com preto’”, observou outro usuário da rede social.

