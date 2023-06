Mulher desiste de ir ao casamento da prima e causa uma grande briga na família

Uma mulher está com medo de causar uma grande confusão com sua família após precisar desistir de seu papel de madrinha no casamento da prima. Segundo ela, que recorreu ao Reddit para desabafar, até mesmo sua presença no casamento está ameaçada.

Sem se identificar, a mulher conta que o casamento da prima está marcado para outubro, pouco tempo depois que ela finalizar sua mudança para o outro lado do país.

“Meu marido, que é militar, está se mudando para uma base e eu estou indo junto. Então estamos começando do zero. Minha prima sabia disso e sabia que eu não poderia participar de sua despedida de solteira”.

“A princípio eu concordei em ser sua madrinha, mas agora, olhando para os gastos totais, vejo que é muito dinheiro e são 30 horas de viagem como um todo! Eu precisaria ir sozinha e deixar meu marido para trás”.

Ela teme as críticas da família

Seguindo com seu relato, a mulher conta que entende a situação da prima em querer sua presença no casamento, mas ao mesmo tempo não está certa sobre ter condições de comparecer.

“Não quero deixar a impressão de que estou tentando estragar o casamento dela, mas é muito dinheiro. Nós estamos começando nossa vida do zero, mobiliando nossa casa na base militar”.

“Eu também não tenho como tirar uma licença do trabalho porque passei por um problema de saúde que me fez ficar um bom tempo afastada no começo desse ano, então eu precisaria de muito dinheiro para ir”.

Para completar, ela diz que a prima em questão nem mesmo se importou em participar de sua festa de casamento, avisando que não iria comparecer poucas horas antes da comemoração.

“Estou errada em abrir mão de ser uma das madrinhas dela?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada desde que deixe claro para a prima os seus motivos.

“Você está cancelando com quatro meses de antecedência. Não está errada por fazer isso”, comentou uma pessoa.

“Converse com sua prima e explique sua situação o quanto antes, senão você estará errada”, finalizou outra.