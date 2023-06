Mulher aluga casa e encontra imóvel em situação deplorável: “elas saem arrumadas, mas em casa são sujas”

Nos últimos anos, o AirBnB, que é uma plataforma que conecta que procura um local para dormir e anfitriões com propriedades disponíveis para alugar, se tornou muito utilizada por quem viaja.

De acordo com o portal 20 minutos, apesar da facilidade de se acomodar como se estivesse em um hotel, nem sempre esse serviço funciona bem para todos.

Esse foi o caso de uma anfitriã que se surpreendeu ao alugar seu imóvel e encontrá-lo no pior estado desde que passou a integrar a plataforma.

Ana, uma treinadora de pilates compartilhou um vídeo da sua casa no TikTok e ele logo se tornou viral na rede social.

Ela divulgou o conteúdo para se queixar das condições em que alguns os viajantes deixaram sua casa. Ela disse estar indignada, atordoada e bastante chateada, pois papéis e sujeiras foram jogadas em todos os cantos do imóvel.

“É um vídeo caseiro, espontâneo. Desculpa se o que eu digo incomodar alguém, mas é isso que um proprietário, que está alugando, com AirBnB, encontra depois de alugar por 4 noites para 3 meninas”, detalhou a proprietária na descrição.

O vídeo postado na rede social ainda denunciou que as jovens saem arrumadas, mas em casa “são sujas, bagunceiras, egoístas e absolutamente inúteis”.

Ana expressou que achou a situação um “desastre” em todos os ambientes e mostrou a cozinha, a sala e os quartos cheios de sujeira, Assim como o banheiro repleto de cabelo e com o vaso sanitário sujo.

“Todas as luzes acesas. Tudo desastroso e jogado fora. Que coisa imunda! Nesse nível acho que não tinha visto nunca. Muito forte. E o ar a 20 graus desde que saíram seja qual for o dia. Elas preferem comprar um saco de dormir, mas gastam dinheiro colocando o ar condicionado em 20 graus, e fazem com que pareça um quarto frio, e usam o edredom e as colchas. Vergonhoso. Agora, quem pensa que é para isso que eles pagam... Algo eles não fariam em casa “, são as últimas palavras que se podem ler na descrição.

@fit4all_ana Es un vídeo casero, espontáneo, siento si a alguien le molesta lo que digo, pero esto es lo que se encuentra un propietario, que está alquilando con Airbnb, 4 noches 3 niñas, de esas que luego salen hechas un pincel, pero que son sucias, desordenada, egoístas y absolutamente inútiles. (Chicos abrir los ojos, os lleváis un boleto premiado por la noche y os despertamos con esto). Que prefieren comprar un saco de dormir pero hacer gasto poniendo el AA a 20 grados y que parezca una cámara frigorífica y usar el nórdico y los edredones. Vergonzoso y ahora el que piense q para eso pagan ...que diga lo que le parezca, algo que no harías en tu casa, no lo hagas fuera #niñatas #airbnb #alquilervacacional #puertobanus #marbella #vergonzoso #costadelsol #inutiles ♬ sonido original - Fit4all_Ana

Com mais de 200 mil visitas na rede social e inúmeros comentários, muitos dos seguidores apoiaram Ana e acharam a condição da casa indignante.

“Por pessoas assim, outros jovens são prejudicados já que em mais de uma ocasião diferentes proprietários se recusaram a alugar um AirBnB por conta da idade”, reclamou um dos usuários.

Para evitar esse tipo de transtorno, as pessoas aconselharam Ana a alugar a casa para estadias longas e para pessoas mais responsáveis e com boas qualificações na plataforma.

