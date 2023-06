Jovem é obrigada a ir ao casamento do irmão e desabafa: ‘Nem fui convidada’

Casamentos sempre são momentos de celebração e geralmente compartilhados com amigos e familiares próximos. No entanto, uma jovem está vendo o casamento de seu irmão se tornar um grande problema, enquanto ela é obrigada a comparecer sem nem mesmo ter sido convidada.

Desabafando no Reddit, a jovem de 16 anos conta quem nunca teve um relacionamento próximo com seu irmão, de 23. Grande parte do afastamento dos dois se deu devido ao comportamento “abusivo e intimidador” do irmão que, segundo ela, tinha o costume de intimidá-la mental e fisicamente, a levando até mesmo a desenvolver um distúrbio alimentar.

“Eu não vejo meu irmão há 2 anos e ainda não gostamos um do outro. O casamento dele deve acontecer no próximo mês e minha mãe insiste em dizer que eu preciso estar por perto para apoiá-lo em seu grande dia. Eu não quero ir e nem mesmo fui convidada para isso”.

Ela está sendo criticada por sua decisão

Seguindo com seu relato, a jovem conta que não tem interesse em ir ao casamento do irmão e que nem sequer foi convidada por ele para participar da celebração.

“Ele não me convidou. Mandou um convite para os meus pais e minha mãe ligou para perguntar a ele se eu estava convidada. Ele disse que não, mas que eu poderia ir se quisesse”.

“Disse a minha mãe que não vou pois ficou claro que meu irmão não me quer por lá, mas ela insiste em falar que sou uma irmã má e mesquinha por não ir ao casamento. Eu estou errada”?

Para os usuários do Reddit, ela tem motivos mais do que suficientes para não querer participar do casamento do irmão.

“Continue seguindo sem ter contato com seu irmão e deixe sua mãe ir ao casamento sem você. Seu irmão mesmo disse que você não foi convidada, se ele te quisesse por perto, teria convidado”, comentou uma pessoa.

“Se seu irmão disse que você não foi convidada, então não é errado você deixar de ir ao casamento”, finalizou outra.