Apple proíbe o uso do ChatGPT por medo de vazamentos e espionagem

Nos últimos meses, descobrimos que os sistemas de Inteligência Artificial (IA) são tremendamente eficientes, mas também chegamos à conclusão de que dificilmente se pode confiar cegamente neles. Pelo menos é o que acontece no interior da Apple, onde restringiram o uso do ChatGPT.

O modelo de inteligência artificial OpenAI, que atualmente é de propriedade da Microsoft, mostrou ser uma plataforma que pode revolucionar os espaços de trabalho de muitas empresas a nível global.

Mas ao mesmo tempo houve um intenso debate sobre a real confiabilidade deste tipo de sistemas e isso parece ser um fator de preocupação para a Apple.

Basta usar mais de uma vez o ChatGPT, Bing Chat ou assistentes semelhantes para perceber que essas IA são muito convincentes nas suas respostas, mas muitas vezes são imprecisas, manipuladoras ou mentem diretamente.

Para completar, há um fator que agora parece ser de grande preocupação para as grandes empresas de TI: a possibilidade de que a Inteligência Artificial (IA) seja um ponto de fuga que pode dar origem a vazamentos dos projetos mais secretos de qualquer empresa.

Esse último detalhe parece que não agradou minimamente aos rapazes de Cupertino.

Apple proíbe o uso do ChatGPT entre seus funcionários.

Um artigo do The Wall Street Journal revela, com base em fontes internas e documentos da empresa aos quais o jornal teve acesso, que a Apple restringiu fortemente o uso de ChatGPT e ferramentas de codificação de Inteligência Artificial como o GitHub Copilot entre seus funcionários.

O motivo por trás do veto seria o medo de vazar dados confidenciais para fontes externas. Embora a razão específica não fosse uma suspeita de espionagem corporativa, mas sim a incerteza sobre a segurança real da arquitetura dessa IA.

Em sentido estrito, o ChatGPT é um modelo de linguagem extensa (LLM) desenvolvido pela OpenAI e financiado pela Microsoft. Sendo que o modelo de ChatGPT AI é executado apenas em servidores OpenAI ou Microsoft e é acessível pela Internet.

Esse espaço e a localização final dos servidores é o que está deixando os rapazes de Cupertino inquietos. No final, a preocupação é que os dados confidenciais possam ficar expostos nesses servidores devido à natureza do sistema e à forma como ele funciona.

Uma vez que além dos detalhes dos servidores, há o fato de que o modelo é revisado muitas vezes por outros desenvolvedores para melhorar o processamento na nuvem e oferecer suporte para futuras melhorias no modelo de inteligência artificial.

Existem muitas razões e precedentes que já documentaram erros do passado do ChatGPT, expondo informações de históricos de bate-papo e outros detalhes.

Por enquanto, a Apple também está trabalhando no desenvolvimento de sua própria tecnologia de Inteligência Artificial, semelhante ao ChatGPT.

