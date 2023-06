A confissão da professora que deu a volta ao mundo e causou sua demissão

Akalia, uma jovem professora de Educação Física do Chile, fez um desabafo nas redes sociais e ele se tornou viral no mundo todo.

De acordo com o portal 20 minutos, a educadora usou o TikTok sobre a má experiência que tem na escola onde está estagiando.

“Acho atroz o que aconteceu hoje, algo assim nunca me tinha acontecido”, começou por dizer num extenso vídeo.

Conforme explica, depois de ter cursado Pedagogia em Educação Física, ela conseguiu dois meses de estágio em um colégio, mas disse que não sabe se conseguirá.

Ela conta que o tratamento recebido pelos alunos de um dos cursos a desanimou e deixou muito triste.

" Eles fazem o que querem comigo. Dou a explicação e eles olham para mim e me ignoram, continuam falando. Eles também me respondem. Quando estamos dando as atividades, eles não faze , brincam, saem, conversam... Já expliquei a eles milhares e milhares de vezes que o respeito é o mais importante e não porque sou professora, mas porque sou uma pessoa”, disse ela.

Da mesma forma, a professora garantiu que seus alunos também zombam dela para desestabilizá-la.

“Eles cochicham entre eles, olham para mim, riem... Quando eu falo que o respeito é importante, eles se olham, dizem coisas estranhas que eu não consigo entender... E eles riem de mim” , desabafou.

Nesse sentido, a professora confessou no relato que o motivo desse vídeo é desabafar, pois está passando por um momento muito complexo.

“Hoje eu chorei. Isso me deixa muito mal, isso é um chamado para educar seus filhos, suas filhas. Não pode ser que me tratem assim, porque a primeira educação vem de casa, não pode ser isso tratam qualquer um assim. Eduquem seus filhos. É um chamado para que ninguém passe por isso. Eu sou professora e não pode ser que eu esteja sofrendo tanto em uma escola, e acredito muito que seja pela educação que eles têm em casa”, afirmou.

A imprensa informa que a jovem foi demitida após fazer esse vídeo e impedida de entrar novamente na escola.

