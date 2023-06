Vídeo: cachorro viraliza após usar botas e desfilar ‘com toda a classe’; assista

Você possivelmente já deve ter escutado ou assistido a história do gato de botas, não é mesmo? Mas, e a do cachorro, já viu? Bom, se este questionamento te deixou curioso, saiba que foi justamente a situação compartilhada em um vídeo no Twitter e que vem repercutindo entre os internautas.

Na gravação, que em apenas 4 dias de publicada já supera as 300 mil visualizações, é possível acompanhar o momento em que um doguinho circula com botas em suas patas traseiras e ‘desfila com toda a classe’.

Embora os calçados para pets não sejam necessariamente uma novidade, este fato chamou a atenção e viralizou justamente porque o cachorro contava com botas.

Como muitos possivelmente esperavam, além das milhares de visualizações, o registro recebeu diversos comentários de internautas. Veja a seguir algumas das mensagens deixadas:

“Awn, que coisinha mais bonita”;

“De qual lugar é o cachorro? Ele parece fabuloso”;

“Engraçado, meu lindo”.

Sem mais delongas, veja a seguir o vídeo que repercutiu na internet. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Te quiero mucho perrito con botas ajajajja pic.twitter.com/pb2xAEXn3J — 💋 (@arlyn_cst) June 22, 2023

