Uma funcionária de uma creche infantil compartilhou situações irritantes envolvendo alguns pais no estabelecimento educacional. Segundo o site The Sun, a mulher, que trabalha em tempo integral, revelou que alguns pais ocasionalmente se recusam a trocar as fraldas de seus próprios bebês.

O caso voltou a viralizar nas redes sociais novamente. Em sua conta no TikTok, a enfermeira explicou como os pais frequentemente fazem comentários “brincando” sobre como ela “deve amar fraldas”. Em um vídeo, ela recriou uma interação que teve com uma mãe.

Trabalhadora de creche infantil revela ‘estratégia inusitada’ para lidar com ‘pais irritantes’

Conforme relatado pelo site, após entregar a criança para a mãe, a funcionária (que também é enfermeira) viu a mãe retornar momentos depois com o bebê. A enfermeira perguntou se ela havia esquecido algo, e a mãe respondeu: “Não, eu só a coloquei na cadeirinha e ela decidiu fazer cocô”. A criança começou a chorar desesperadamente, pois pensou que a mãe estava deixando-a lá novamente.

Após uma troca dramática de fraldas, a mãe perguntou: “Ela é sempre assim?” A enfermeira respondeu: “Não, de forma alguma, ela geralmente é calma. Acho que ela apenas ficou um pouco chateada porque você a trouxe de volta aqui e ficou confusa”. A mãe então disse que era melhor deixar a troca de fraldas para a enfermeira, presumindo que ela gostava de fazer isso.

A postagem recebeu quase 900 mil visualizações, e os usuários do TikTok rapidamente comentaram sobre a situação. “Por que um pai esperaria que outra pessoa trocasse seu filho?”, questionou um usuário.

Com informações do site The Sun

