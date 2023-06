Marido proíbe a esposa de ser madrinha de casamento do seu irmão

A estética de um casamento geralmente se concentra em refletir boa parte da personalidade dos noivos. No entanto, alguns casais podem exagerar e fazer de um momento agradável um evento tenso entre os familiares e amigos mais próximos.

Desabafando no Reddit, um homem decidiu compartilhar as razões que o levaram a proibir que sua esposa seja uma das madrinhas no casamento de seu irmão, e acabou gerando indignação após exibir a lista de exigências da noiva.

Sem se identificar, o homem conta que seria padrinho de casamento do irmão, que deve se casar no próximo ano, assim como sua esposa seria uma das madrinhas da ocasião. No entanto, as exigências feitas pela noiva tornaram as coisas complicadas e o clima tenso.

“Ela espera que minha noiva compre um guarda-roupa completamente novo, todo em tons de lavanda como o vestido das madrinhas. Essa é a única cor permitida para as madrinhas nos eventos pré-casamento, como despedida de solteira, jantar de ensaio e fotos”.

“Além disso, a despedida de solteira é uma viagem de uma semana. Levando em conta que minha esposa normalmente só usa roupas pretas e de cores escuras, são 10 dias de roupas que ela nunca mais vai usar em sua vida”, conta o homem.

A esposa também não quer participar

Segundo o homem, a decisão de questionar as exigências foi tomada em conjunto com sua esposa, mas não foi bem recebida por seu irmão.

“Disse a ele que é a coisa mais idiota que eu já ouvi e ele disse que é por isso que temos 1 ano para nos preparar. Minha esposa já não é muito amiga da noiva então disse ao meu irmão que ela prefere ser apenas uma convidada do casamento”.

“Ele ficou irritado e disse que estou estragando os planos do casamento e que tudo o que eles pediram foram alguns dias de viagem e roupas específicas. Depois ele disse que eu também não preciso mais me preocupar em ser seu padrinho já que destruí o casamento dos sonhos de sua esposa”, finaliza o homem

Para os usuários do Reddit, ele não fez nada de errado e apenas defendeu os desejos de sua esposa.

“É tão egoísta quando os noivos agem dessa forma. É irracional esperar que alguém gaste altas somas só para um casamento em que é um convidado”, comentou uma pessoa.

“Se sua esposa concorda com isso, então é realmente insano”, finalizou outra.