Idosa apaixonada leva golpe de mais de R$ 150 mil ao ‘ajudar namorado astronauta a voltar do espaço’ Foto ilustrativa - Pixabay - Sabinevanerp

Infelizmente, não são incomuns os casos em que pessoas são vítimas de golpes virtuais, muitos destes envolvendo relacionamentos que na verdade nunca existiram. E, ilustrando mais uma situação do tipo, uma idosa de 65 anos, de Higashiomi, no Japão, foi enganada e perdeu a quantia equivalente a mais de R$ 160 mil. A história compartilhada há alguns meses voltou a repercutir nas redes.

De acordo com detalhes compartilhados, o criminoso entrou em contato com a mulher e através de mensagens enviadas nas redes sociais, em específico Instagram e Line (app de mensagens japonês), disse ser um homem russo, que estava apaixonado e que precisava de ajuda financeira para retornar da Estação Espacial Internacional em que trabalhava “porque queria começar a vida no Japão”.

Envolvida pelas mensagens, incluindo propostas românticas como “você quer se casar comigo quando eu chegar no Japão?”, a idosa, cuja identidade foi preservada, fez um total de 5 transferências bancárias em um período de menos de um mês.

Aproveite a oportunidade e leia também estes conteúdos de nosso site:

Sobre o pedido das altas quantias, o criminoso afirmava que era para: “despesas de foguete para retornar à Terra”, “Taxas de pouso para Terra e o Japão”, etc.

A descoberta do golpe pela idosa

Mesmo após fazer todas as transferências anteriores, o suposto astronauta continuou exigindo novas quantias. Então, intrigada com a situação, a mulher procurou a polícia que confirmou que foi vítima de um golpe. “Acreditei nos nomes de instituições reais, como NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) e JAXA (Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial)”, afirmou.

Agora, como ressaltando anteriormente, a polícia segue investigando o caso que foi classificado como “golpe de romance internacional”.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso site: