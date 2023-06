Homem é criticado por não ir ao jantar de casamento do irmão

Um homem está passando por momentos complicados envolvendo sua família desde que decidiu reconsiderar sua presença no jantar de ensaio do casamento de seu irmão.

Publicando no Reddit, ele conta que seu irmão deve casar em alguns meses e que o casamento em questão será somente para adultos.

“Estou bem com essa decisão, o casamento é deles e fomos avisados com antecedência para poder programar tudo. Acontece que descobrimos recentemente que as crianças não serão permitidas no jantar de ensaio, que acontecerá antes da celebração oficial”.

“O casamento será em uma cidade localizada a 5 horas de distância, então teremos que ficar lá durante todo o fim de semana, mas agora temos um grande desafio logístico que é conseguir uma babá para o final de semana e para o jantar de ensaio”.

“Seria algo de 5 horas em um dia e 12 horas no dia seguinte já que a grande parte das pessoas, em quem confiaríamos nossos filhos, estará na celebração”.

Ele e a esposa vão precisar se virar

Diante da situação, o homem e sua esposa decidiram se dividir para não perderem o casamento, o que vai acabar comprometendo a participação deles na ocasião.

“Como eu sou um dos padrinhos não vou poder me ausentar na maior parte do tempo, mas na noite do ensaio eu não pretendo ficar para o jantar. Vou apenas participar do ensaio e em seguida sair para jantar com minha esposa e filhos”

“Acho ridículo não permitir as crianças no jantar do ensaio, mas é o casamento do meu irmão e a escolha é dele e da noiva. Por outro lado, a escolha de jantar com minha família também é minha”.

Segundo o homem, seus familiares ficaram divididos com sua escolha e grande parte deles não gosta do fato de ser um casamento onde crianças não são permitidas. Apesar disso, muitos estão criticando sua escolha e dizendo que ele deve estar presente para apoiar o irmão.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado em sua decisão.

“Seria maravilhoso se você pudesse participar de tudo, mas não é o caso. Você não está errado”, comentou uma pessoa.

“Não faz sentido deixar sua esposa sozinha por horas no hotel por causa de apenas um jantar”, finalizou outra.