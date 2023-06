Um ex-funcionário de um supermercado revelou uma estratégia sorrateira para “se vingar” de clientes “irritantes”, e a história recentemente voltou a viralizar nas redes sociais. Samuel Bownes, de 31 anos, de Woodbridge, nos Estados Unidos, trabalhou na rede Asda por sete anos, conforme detalhado pelo site The Sun.

Segundo o ex-funcionário, ele frequentemente recebia reclamações no local. Embora pudesse lidar com essas reclamações, o pior tipo de clientes eram aqueles que ignoravam o horário de fechamento.

“Chegava às 16h de um domingo e as pessoas agiam como se eu fosse invisível”, revelou o ex-trabalhador. “Eu percorria a loja dizendo às pessoas que estávamos fechando e que deveriam fazer o pagamento.”

“No entanto, eles me ignoravam completamente e continuavam fazendo o que estavam fazendo, quase como se eu não estivesse lá”, acrescentou. “E depois ficavam indignados quando chegavam ao caixa e não havia nenhum aberto.”

Funcionário de supermercado revela estratégia sorrateira para se ‘vingar’ de clientes ‘irritantes’

Samuel Bownes também teve que lidar com alguns clientes extremamente esnobes. “Certa vez, um cliente me disse depois de me entregar 500 libras (cerca de R$ 3 mil): ‘Aposto que é o máximo de dinheiro que você já pegou’”, relatou.

No entanto, ele optou por ignorar o cliente irritante: “Eu não suportava clientes assim. Foi muito rude. Acho que não respondi a isso, para ser honesto”, concluiu.

Essa história ressurgiu nas redes sociais, despertando a atenção dos internautas e gerando discussões sobre o atendimento ao cliente e a importância do respeito mútuo.

Com informações do site The Sun

LEIA TAMBÉM:

Professora que viralizou em vídeo com pergunta sobre o Brasil para os alunos em Portugal é demitida.

Trabalhadora de supermercado revela ‘comentário irritante’ que sempre recebia dos clientes e viraliza

Criança brasileira com doença rara acorda de coma e o reencontro com a mãe gera reações emocionadas