Cansada das atitudes da sogra, ela decidiu não contar sobre o nascimento de seu filho

Uma jovem mãe está passando por momentos complicados envolvendo sua sogra. Enquanto ela e o companheiro esperam pela chegada do primeiro filho, a mãe do homem insiste em passar a frente e anunciar as novidades sobre o neto para todos.

Desabafando no Reddit, a mulher conta que está junto de seu companheiro há 10 anos, sendo que há 6 tentam ter um filho. A gravidez foi descoberta no final do ano, mas junto com ela alguns comportamentos inadequados da sogra também ficaram evidentes para o casal.

“Percebemos que ela é rápida nos dedos e posta tudo em suas redes sociais antes de termos a chance de fazer qualquer anúncio. Quando soubemos da gravidez contamos apenas para nossos pais, mas ela rapidamente publicou nas redes sociais”.

“No dia da revelação do sexo do bebê ela agiu novamente. Queríamos algo emocionante e entre a família, mas antes mesmo do fim da comemoração ela já tinha nos marcado em uma publicação informando a todos o sexo do nosso bebê”.

Ela ficou inconformada!

Completamente irritada com a atitude da sogra, a mulher conta que se sentiu emocionalmente abalada e decidiu conversar com o companheiro para que ele dissesse a mãe para parar.

“Ele conversou com ela, mas não adiantou muito. Agora, na 30ª semana, decidimos fazer um ultrassom 4D para ver nosso bebê. Enviamos as fotos somente para os parentes mais próximos antes de fazer qualquer publicação, mas minha sogra novamente passou na nossa frente”.

Leia também: Homem destrói festa de aniversário e faz família ser despejada

“Sentamos com ela e explicamos que ela roubou todos estes momentos de nós e que isso nunca irá retornar. Também a avise que não vou contar a ela quando seu neto chegar, e que ela precisará esperar para saber pelas redes sociais. Ela agora está irritada e dizendo que exageramos, mas não acho que errei”, finaliza.

Entre os usuários do Reddit, ela está fazendo certo em não avisar a sogra.

“Você não agiu errado. Ela que atropelou os anúncios que deveriam ser feitos por vocês”, comentou uma pessoa.

“Ela não deve ficar magoada com as consequências de algo que foi avisada para não fazer e insistiu em continuar fazendo”, finalizou outra.